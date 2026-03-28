Consejo Popular de Hanoi del período 2026-2030 inaugura su primer periodo de sesiones

Hanoi (VNA) – El Consejo Popular de Hanoi del período 2026–2031 celebró hoy su primer período de sesiones tras las elecciones locales, marcadas por una participación del 99,57% del electorado y la elección completa de los 125 diputados del órgano.



En la jornada, los legisladores ratificaron a Vu Dai Thang, subsecretario del Comité del Partido de Hanoi, como presidente del Comité Popular de la capital para el nuevo mandato.



Nacido en 1975, Vu Dai Thang cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Waseda (Japón), así como títulos en Economía y Derecho. Ha ocupado cargos de responsabilidad en el Ministerio de Planificación e Inversión y en varias provincias, y es miembro del Comité Central del Partido en los mandatos XIII y XIV. Ya había sido elegido presidente del Comité Popular municipal en noviembre de 2025.



Representantes femeninas del Consejo Popular de Hanoi del período 2026-2030. (Foto: VNA)



Al asumir el cargo, el funcionario subrayó que su designación implica “una gran responsabilidad política” y agradeció la confianza de los votantes y del Consejo Popular. Destacó los avances recientes de Hanoi, como el crecimiento económico sostenido, la mejora del entorno de inversión y el impulso a la transformación digital, y afirmó que estos logros constituyen la base para un desarrollo más acelerado en el nuevo período.



Asimismo, reiteró que la ciudad priorizará la construcción de una administración eficiente, íntegra y orientada al servicio ciudadano, con énfasis en la descentralización, la innovación y la mejora de la calidad del crecimiento. “La satisfacción de la población será el principal indicador de la eficacia gubernamental”, afirmó.



Vu Dai Thang, subsecretario del Comité del Partido de Hanoi, presidente del Comité Popular de la capital para el mandato 2026-2030. (Foto: VNA)



Durante la sesión, el Consejo Popular también eligió a Duong Duc Tuan, Nguyen Xuan Luu, Vu Thu Ha y Truong Viet Dung como vicepresidentes del Comité Popular, además de designar a 17 miembros de este órgano ejecutivo.



Previamente, los diputados habían elegido a Phung Thi Hong Ha como presidenta del Consejo Popular municipal, completando así la estructura de liderazgo clave para el mandato 2026–2031.



Según el informe presentado, el proceso electoral se desarrolló conforme a la ley, con más de 6,01 millones de votantes en 4.098 centros de votación. Un total de 205 candidatos compitieron por los 125 escaños, garantizando representatividad y calidad.



Las autoridades destacaron la transparencia del proceso, el uso de herramientas digitales en la información electoral y la alta participación ciudadana, incluida la de votantes de edad avanzada.



Con la nueva estructura de liderazgo ya en funciones, Hanoi se prepara para un nuevo período de desarrollo, con el objetivo de consolidarse como motor económico del país y avanzar hacia un modelo de gobierno urbano moderno y sostenible./.