Política

Vietnam deposita ante ONU el instrumento de ratificación de la Convención de Hanoi

Vietnam ratificó la Convención de la ONU contra la ciberdelincuencia, convirtiéndose en uno de los primeros países en aprobar este marco global para la seguridad digital.

La ceremonia de firma y la conferencia de alto nivel sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia tuvieron lugar en Hanoi los días 25 y 26 de octubre de 2025. (Foto: VNA)
La ceremonia de firma y la conferencia de alto nivel sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia tuvieron lugar en Hanoi los días 25 y 26 de octubre de 2025. (Foto: VNA)

Nueva York (VNA)- El embajador Do Hung Viet, jefe de la misión permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU), depositó el instrumento de ratificación de la Convención de la ONU contra la ciberdelincuencia (Convención de Hanoi) ante la Oficina de Asuntos Jurídicos de la organización.

El trámite se llevó a cabo el 17 de abril (hora local) después de que el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmara el pasado 7 de abril la decisión de ratificar el convenio, convirtiendo a Vietnam en el primer país del Sudeste Asiático y el tercero en el mundo en aprobar formalmente este instrumento.

Durante la ceremonia, representantes de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU recibieron el documento en presencia del Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Nueva York.

En el acto, el embajador Do Hung Viet subrayó que haber acogido la ceremonia de apertura a la firma en Hanoi y figurar entre los tres primeros países en ratificar la convención reflejan la voluntad y el compromiso activo de Vietnam para contribuir de manera concreta a la pronta entrada en vigor e implementación del tratado.

Añadió que ello ayudará a reforzar el diálogo y la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia, así como a fortalecer la seguridad digital a escala global.

Asimismo, expresó su esperanza de que más países ratifiquen con rapidez la Convención de Hanoi, con el fin de transformar los compromisos en acciones y potenciar la cooperación internacional frente a los desafíos del delito cibernético, en favor de la estabilidad, el desarrollo sostenible y la prosperidad compartida.

Previamente, en octubre de 2025, en calidad de país anfitrión, Vietnam coordinó con la ONU la celebración de la ceremonia de apertura a la firma de la Convención de Hanoi y una conferencia de alto nivel bajo el lema “Combatir la ciberdelincuencia - Compartir responsabilidades - Mirar hacia el futuro”, evento que reunió a dirigentes estatales y representantes de alto rango de más de 110 países y organizaciones internacionales.

La Convención de la ONU contra la ciberdelincuencia constituye el primer instrumento jurídico internacional aprobado por la ONU destinado a establecer un marco global, uniforme y jurídicamente vinculante para la prevención, investigación y persecución de los delitos cibernéticos.

El texto incluye disposiciones sobre la tipificación penal de ataques informáticos, la protección de infraestructuras críticas de información, mecanismos de intercambio de datos y pruebas electrónicas, extradición, asistencia judicial recíproca y cooperación técnica.

Al mismo tiempo, destaca la necesidad de equilibrar la seguridad cibernética con la protección de los derechos humanos, la privacidad y la soberanía nacional./.

VNA
#Vietnam #Convención de Hanoi #Do Hung Viet
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)

Vietnam ratifica la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó el 7 de abril de 2026 el documento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, denominada oficialmente como Convención de Hanoi, convirtiendo a la nación indochina en el primer país del Sudeste Asiático y el segundo en el mundo en formalizar este instrumento jurídico internacional.

El general Luong Tam Quang, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y ministro de Seguridad Pública, y Josephine Teo, ministra de Desarrollo Digital e Información de Singapur (Foto: VNA)

Vietnam y Singapur profundizan cooperación en ciberseguridad y transformación digital

En una reunión bilateral celebrada hoy en Hanoi, los ministros responsables de seguridad y tecnología digital de Vietnam y Singapur acordaron impulsar la colaboración en ciberseguridad y transformación digital, capitalizando su recién establecida Asociación Estratégica Integral y el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.

Ver más

El 12 de junio de 2025, en Buenos Aires, la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del Congreso Argentino, en colaboración con el Comité de la ASEAN en Argentina (ACBA), organizó una conferencia científica titulada “Argentina - ASEAN, socios estratégicos en un mundo cambiante” (Fuente: VNA)

Vietnam, socio importante de Argentina en la ASEAN

La embajadora de Hanoi en Buenos Aires Ngo Minh Nguyet destacó el rol de Vietnam como puente para que Argentina acceda a los mercados de ASEAN y Asia-Pacífico, impulsando comercio e inversión bilateral.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, pide impulsar mayor transparencia en la gestión de metas y plazos (Foto: VNA)

Gobierno de Vietnam impulsará mayor transparencia en la gestión de metas y plazos

El primer ministro Le Minh Hung anunció que la Oficina del Gobierno publicará periódicamente el avance de las metas ministeriales para garantizar un crecimiento de dos dígitos. La estrategia prioriza la descentralización, la eliminación de trabas burocráticas antes del 20 de abril de 2026 y la digitalización integral de expedientes para mejorar la eficiencia del aparato estatal.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. (Foto: Yonhap/VNA)

Corea del Sur y Vietnam definen marco de cooperación estratégica a largo plazo

El presidente surcoreano Lee Jae Myung realizará una visita de Estado a Vietnam del 21 al 24 de abril de 2026 para profundizar la Asociación Estratégica Integral, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 150 mil millones de dólares para 2030 y fortalecer la cooperación en semiconductores, baterías y energías limpias.