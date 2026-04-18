Vietnam deposita ante ONU el instrumento de ratificación de la Convención de Hanoi

Nueva York (VNA)- El embajador Do Hung Viet, jefe de la misión permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU), depositó el instrumento de ratificación de la Convención de la ONU contra la ciberdelincuencia (Convención de Hanoi) ante la Oficina de Asuntos Jurídicos de la organización.



El trámite se llevó a cabo el 17 de abril (hora local) después de que el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmara el pasado 7 de abril la decisión de ratificar el convenio, convirtiendo a Vietnam en el primer país del Sudeste Asiático y el tercero en el mundo en aprobar formalmente este instrumento.



Durante la ceremonia, representantes de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU recibieron el documento en presencia del Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Nueva York.



En el acto, el embajador Do Hung Viet subrayó que haber acogido la ceremonia de apertura a la firma en Hanoi y figurar entre los tres primeros países en ratificar la convención reflejan la voluntad y el compromiso activo de Vietnam para contribuir de manera concreta a la pronta entrada en vigor e implementación del tratado.



Añadió que ello ayudará a reforzar el diálogo y la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia, así como a fortalecer la seguridad digital a escala global.



Asimismo, expresó su esperanza de que más países ratifiquen con rapidez la Convención de Hanoi, con el fin de transformar los compromisos en acciones y potenciar la cooperación internacional frente a los desafíos del delito cibernético, en favor de la estabilidad, el desarrollo sostenible y la prosperidad compartida.



Previamente, en octubre de 2025, en calidad de país anfitrión, Vietnam coordinó con la ONU la celebración de la ceremonia de apertura a la firma de la Convención de Hanoi y una conferencia de alto nivel bajo el lema “Combatir la ciberdelincuencia - Compartir responsabilidades - Mirar hacia el futuro”, evento que reunió a dirigentes estatales y representantes de alto rango de más de 110 países y organizaciones internacionales.



La Convención de la ONU contra la ciberdelincuencia constituye el primer instrumento jurídico internacional aprobado por la ONU destinado a establecer un marco global, uniforme y jurídicamente vinculante para la prevención, investigación y persecución de los delitos cibernéticos.



El texto incluye disposiciones sobre la tipificación penal de ataques informáticos, la protección de infraestructuras críticas de información, mecanismos de intercambio de datos y pruebas electrónicas, extradición, asistencia judicial recíproca y cooperación técnica.



Al mismo tiempo, destaca la necesidad de equilibrar la seguridad cibernética con la protección de los derechos humanos, la privacidad y la soberanía nacional./.

VNA