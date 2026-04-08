Vietnam ratifica la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó el 7 de abril de 2026 el documento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, denominada oficialmente como Convención de Hanoi, convirtiendo a la nación indochina en el primer país del Sudeste Asiático y el segundo en el mundo en formalizar este instrumento jurídico internacional.



Este paso estratégico, que sitúa a Vietnam únicamente por detrás de Qatar en el proceso de ratificación, representa un hito sin precedentes al tratarse del primer tratado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que lleva el nombre de una ciudad vietnamita, lo cual simboliza el ascenso del prestigio y la capacidad del país para liderar la resolución de desafíos críticos que enfrenta la comunidad internacional en la era digital.



La ratificación expedita de este tratado internacional refleja el compromiso inquebrantable de Vietnam con la promoción del derecho internacional, la Carta de la ONU y el fortalecimiento del multilateralismo en un entorno global complejo.



El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, Luong Tam Quang, firma la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia en Hanoi en Octubre de 2025. (Foto: VNA)



Como país anfitrión, Vietnam colaboró estrechamente con la ONU para organizar con éxito la ceremonia de apertura para la firma de la Convención de Hanoi en octubre de 2025, un evento de alto nivel que reunió a representantes de más de 110 Estados y organizaciones internacionales, resultando en la firma oficial por parte de 72 naciones en aquel momento inicial.



Al asumir la condición de miembro oficial, Vietnam adquiere una plataforma de mayor influencia para contribuir de manera sustancial al desarrollo de marcos legales internacionales que regulen el ciberespacio y fortalezcan la gobernanza digital global.



Desde la perspectiva de la seguridad nacional, la Convención de Hanoi constituye una base jurídica de importancia capital para potenciar la eficacia en las labores de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos informáticos, respondiendo a la necesidad imperiosa de salvaguardar el orden social en medio de un proceso de transformación digital integral e integración internacional profunda.



El tratado actúa además como un catalizador para el perfeccionamiento del sistema legislativo doméstico de Vietnam, garantizando su plena armonización con los estándares y obligaciones internacionales, al tiempo que impulsa el desarrollo de capacidades institucionales, técnicas y de recursos humanos especializados en el combate contra las amenazas cibernéticas.



El contenido técnico de la Convención de Hanoi, que consta de nueve capítulos y 68 artículos, establece un marco de cooperación internacional exhaustivo que tipifica conductas criminales diversas, incluyendo el acceso ilegal a sistemas, la interferencia informática, el abuso infantil en línea y el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas.



Asimismo, el documento define competencias y medidas de investigación que permiten a los Estados miembros recolectar pruebas y procesar de manera efectiva los delitos transnacionales, subrayando la importancia de la asistencia técnica y el intercambio de información estratégica entre las autoridades competentes.



Hasta la fecha, el número de países que han suscrito la Convención ha ascendido a 75, consolidando un amplio respaldo global hacia este nuevo régimen jurídico. De acuerdo con las cláusulas de implementación del tratado, la Convención de Hanoi entrará en vigor internacionalmente una vez que se alcance un total de 40 Estados miembros que hayan completado formalmente sus respectivos procesos de ratificación, estableciendo así un estándar común para la defensa de la seguridad y la integridad del espacio digital en todo el planeta./.