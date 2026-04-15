Política

Vietnam y China acuerdan elevar su vinculación estratégica

Dirigentes partidistas de Vietnam y China acuerdan en Beijing fortalecer la formación de cuadros, la seguridad estratégica y la conexión ferroviaria bilateral.

Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (izquierda), y Cai Qi, integrante del Comité Permanente del Buró Político, secretario del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de China y director de su Oficina General. (Foto: VNA)
Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (izquierda), y Cai Qi, integrante del Comité Permanente del Buró Político, secretario del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de China y director de su Oficina General. (Foto: VNA)


Beijing (VNA) - Vietnam y China reafirmaron su voluntad de fortalecer su relación estratégica durante un encuentro celebrado hoy en Beijing entre Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), y Cai Qi, integrante del Comité Permanente del Buró Político, secretario del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y director de su Oficina General.

La reunión tuvo lugar en el marco de la visita de Estado a China del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, y se centró en definir medidas para reforzar el papel orientador del canal partidista en los vínculos bilaterales, con vistas a impulsar una nueva etapa de cooperación integral.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener contactos regulares entre los máximos dirigentes de ambos Partidos y Estados, así como de aplicar de forma efectiva el Plan de Cooperación Partidista para el periodo 2026-2030. En este contexto, destacaron la importancia de la formación de cuadros estratégicos y del fortalecimiento de los intercambios teóricos, incluido el próximo XXI Seminario Teórico bilateral.

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Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (izquierda), en encuentro con Cai Qi, integrante del Comité Permanente del Buró Político, secretario del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de China y director de su Oficina General. (Foto: VNA)


La parte china expresó además su disposición a compartir experiencias y colaborar con Vietnam en la construcción del Museo del PCV.

Tran Cam Tu propuso elevar la confianza estratégica mediante una mayor coordinación en materia de seguridad política y el fortalecimiento de los mecanismos de defensa y justicia, subrayando el papel del Diálogo Estratégico “3+3” entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y Defensa de ambas naciones.

El dirigente vietnamita también abogó por consolidar la base material de la relación bilateral, priorizando la conectividad ferroviaria y promoviendo un comercio más equilibrado y sostenible, así como una cooperación más estrecha en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

Por su parte, Cai Qi destacó la importancia del intercambio estratégico de alto nivel y llamó a implementar con rapidez los consensos alcanzados durante la visita del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam.

Asimismo, afirmó la disposición de China a compartir oportunidades de desarrollo con Vietnam en el marco de su XV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social.

Las dos partes acordaron intensificar los intercambios pueblo a pueblo y organizar con éxito el Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027, además de coordinarse y apoyarse mutuamente en la celebración de eventos internacionales como las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2026, en China, y de 2027, en Vietnam.

En cuanto a la gestión de las diferencias, ambos dirigentes reiteraron su compromiso de controlar y resolver los desacuerdos conforme a los consensos de alto nivel y al derecho internacional, destacando la importancia de mantener la paz y la estabilidad para el desarrollo de cada país.

El encuentro concluyó con el compromiso de fortalecer los intercambios entre las poblaciones y promover una cooperación amistosa más efectiva, especialmente en las zonas fronterizas./.

VNA
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