Premier vietnamita propone tres orientaciones de cooperación en Cumbre ampliada de AZEC

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, propuso tres orientaciones principales de cooperación para abordar los desafíos energéticos y mantener las cadenas de suministro, al participar hoy en la Cumbre virtual ampliada de la Comunidad Asiática de Emisiones Netas Cero (AZEC), presidida por la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae.

La reunión contó con la participación de líderes de 15 países, incluidos los 10 miembros de AZEC —Japón, Australia, Brunéi, Camboya, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam—, junto con cinco países invitados: Corea del Sur, Bangladesh, India, Sri Lanka y Timor Leste. También asistieron representantes del Banco Asiático de Desarrollo (BAD) y de la Agencia Internacional de la Energía (IEA).

En su intervención, el primer ministro Le Minh Hung señaló que la actual crisis energética no solo responde a factores coyunturales, sino que refleja desequilibrios estructurales, agravados por el aumento de la competencia estratégica entre los países, especialmente en el acceso a los recursos energéticos.



Subrayó que la solución ante la compleja situación no puede limitarse a diversificar las fuentes de suministro, sino que requiere fortalecer la confianza estratégica, impulsar la cooperación y el diálogo, y resolver las disputas por medios pacíficos sobre la base del derecho internacional.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en el evento. (Fuente: VNA)





En este contexto, propuso tres orientaciones de colaboración importantes:



En primer lugar, a corto plazo, instó a los países a reforzar la coordinación de políticas para diversificar las fuentes de energía, facilitar el comercio y mantener la estabilidad y fluidez de las cadenas de suministro, especialmente en los sectores energético y alimentario.



En segundo lugar, a mediano y largo plazo, destacó la necesidad de fortalecer la autonomía estratégica y la resiliencia de las economías mediante el desarrollo de infraestructuras energéticas integradas, el aumento de reservas estratégicas y la intensificación de la transferencia tecnológica.



En tercer lugar, propuso acelerar la implementación efectiva y sustantiva de los proyectos de cooperación en el marco de AZEC, en consonancia con las capacidades y condiciones específicas de cada país.



Minh Hung expresó su respaldo a la iniciativa de elevar AZEC a una nueva fase 2.0 y reiteró el compromiso de Vietnam de colaborar de manera activa y estrecha con Japón y otros socios para materializar eficazmente las iniciativas del mecanismo, con el objetivo de construir un futuro más verde, sostenible y próspero para las generaciones presentes y futuras.



Por su parte, los líderes participantes y representantes de organizaciones internacionales manifestaron su preocupación por las interrupciones en las cadenas de suministro y subrayaron la importancia de garantizar la libre circulación de bienes sobre la base del respeto al derecho internacional.



Asimismo, valoraron positivamente el apoyo de Japón a los países asiáticos y respaldaron la iniciativa AZEC 2.0, expresando su disposición a reforzar la cooperación para fortalecer las cadenas de suministro y garantizar la seguridad energética.



La primera ministra japonesa agradeció las intervenciones sustantivas y pertinentes de los líderes, en particular las propuestas de Vietnam, y anunció que instruirá a los organismos competentes de su país a coordinar con los socios para concretar dichas iniciativas a la mayor brevedad posible./.