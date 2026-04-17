Política

Canciller: Visita del líder vietnamita a China impulsa nexos bilaterales a un nuevo nivel

La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, a China fortalece la confianza política y abre nuevas perspectivas de cooperación estratégica bilateral.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa posan para una foto con su homólogo Xi Jinping y su esposa. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa posan para una foto con su homólogo Xi Jinping y su esposa. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) La visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, acompañado de su esposa, concluyó con gran éxito, arrojando resultados significativos y sustantivos que sientan bases importantes para el desarrollo del país y elevan las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.

Así lo afirmó el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, durante una entrevista concedida a la prensa sobre los resultados de la visita, realizada del 14 al 17 de abril de 2026.

Resaltó que este fue el primer viaje al extranjero de To Lam tras la reestructuración del liderazgo derivada de la primera sesión de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional, en un contexto marcado por la exitosa culminación del XIV Congreso Nacional del Partido, así como por el inicio de una nueva etapa de desarrollo en ambos países.

Destacó que la visita fue considerada la actividad de política exterior más relevante en las relaciones Vietnam-China en 2026, reflejando con claridad la política exterior independiente, autónoma, multilateral y diversificada de Hanoi.

Durante la visita, To Lam y la delegación de alto nivel participaron en numerosas actividades clave, entre ellas conversaciones con el secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, encuentros con altos dirigentes chinos y la firma de diversos documentos de cooperación.

Ambas partes evidenciaron un alto grado de confianza política y una firme determinación de profundizar unas relaciones más sustantivas. Las actividades desarrolladas en Beijing, Hebei y Guangxi, junto con los intercambios entre pueblos y jóvenes, contribuyeron a reforzar el entendimiento mutuo y los lazos bilaterales, indicó.

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El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, concede una entrevista. (Foto: VNA)

La visita alcanzó resultados especialmente importantes, sustantivos y de gran valor estratégico, que pueden resumirse en varios puntos clave:

En primer lugar, ambas partes coincidieron en considerar esta como la actividad de política exterior más destacada de 2026, lo que refleja un alto nivel de confianza política y la voluntad de elevar las relaciones bilaterales. Tanto Vietnam como China conceden prioridad al desarrollo de sus vínculos. La visita de To Lam fue recibida con gran calidez por la parte china y valorada positivamente por la opinión pública.

En segundo lugar, los líderes de alto nivel de ambos países sostuvieron intercambios profundos sobre la situación interna de cada nación y las relaciones bilaterales, alcanzando importantes consensos, definiendo orientaciones estratégicas y acordando medidas concretas para impulsar la cooperación sustantiva en ámbitos como economía, infraestructura, ciencia y tecnología, educación e intercambios pueblo a pueblo.

En tercer lugar, ambas partes acordaron orientaciones clave para elevar las relaciones a un nuevo nivel: reforzar la confianza política, mantener contactos de alto nivel, apoyarse mutuamente en la construcción del socialismo, intensificar las visitas y los intercambios entre dirigentes de ambos Partidos y Estados, y aprovechar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes entre el Partido, el Gobierno, la Asamblea Popular Nacional, el Frente de la Patria, el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y otras organizaciones políticas y sociales.

Asimismo, acordaron fortalecer la conexión entre ambas economías, promover medidas concretas para impulsar el comercio y la inversión, y cooperar estrechamente en la investigación e inicio de proyectos ferroviarios, así como facilitar el despacho aduanero de las exportaciones de ambos países.

En cuarto lugar, los dos dirigentes subrayaron la importancia de coordinarse y apoyarse activamente en el ámbito internacional, creando así una base sólida y condiciones favorables para mantener un entorno pacífico y estable en cada país.

En términos generales, la visita contribuyó a consolidar aún más la amistad tradicional entre Vietnam y China, al tiempo que abrió nuevas perspectivas para el desarrollo de las relaciones bilaterales en el futuro, en beneficio de ambos pueblos y en favor de la paz y el desarrollo regional y global.

En los próximos meses, los líderes de alto nivel de ambos países orientarán la implementación de los resultados alcanzados. Los ministerios, sectores y localidades deberán asimilar plenamente los consensos logrados, promover una cooperación sustantiva y priorizar la eficiencia y el bienestar de la población.

Reiteró la necesidad de difundir ampliamente los resultados de la visita, especialmente en lo relativo a la cooperación en desarrollo, infraestructura, comercio, inversión y logística. Se dará prioridad a proyectos clave como ferrocarriles, autopistas, logística y pasos fronterizos inteligentes, con el objetivo de facilitar el flujo de mercancías e inversiones.

Además, las agencias, localidades y empresas deberán elaborar planes concretos para aprovechar al máximo las oportunidades de cooperación en cada ámbito. Ambas partes continuarán colaborando estrechamente para implementar de manera efectiva los acuerdos de alto nivel alcanzados, concluyó./.

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