Israel destaca a Vietnam como un socio dinámico y cada vez más influyente en el Sudeste Asiático

Tel Aviv (VNA) - El presidente israelí, Isaac Herzog, afirmó que Vietnam es un socio dinámico y con un papel cada vez más importante en el Sudeste Asiático, al recibir hoy en Jerusalén las cartas credenciales del nuevo embajador vietnamita en Israel, Nguyen Ky Son.



Durante la ceremonia celebrada en la residencia presidencial, Herzog felicitó al diplomático vietnamita por asumir sus nuevas funciones y expresó su confianza en que contribuirá al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países de manera más sustancial y efectiva.



El mandatario israelí valoró los avances registrados en los vínculos bilaterales en ámbitos como comercio, inversión, agricultura de alta tecnología, innovación, educación y formación, así como en los intercambios entre ambos pueblos. Asimismo, reiteró que Israel concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam.



Herzog también manifestó su respeto hacia el Presidente Ho Chi Minh y evocó hitos históricos en la relación bilateral, entre ellos la conexión simbólica entre el líder vietnamita y David Ben-Gurion, primer ministro fundador de Israel.



Por su parte, Nguyen Ky Son transmitió los saludos y mejores deseos del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, así como de otros altos dirigentes vietnamitas, al jefe de Estado israelí.

En el evento. (Fuente: VNA)





El embajador reafirmó que Vietnam considera a Israel un socio importante en la región y expresó el interés de Hanoi en continuar profundizando la cooperación bilateral en todos los sectores.



En ese sentido, subrayó su compromiso de promover el intercambio de delegaciones de alto nivel, impulsar el comercio y la inversión y ampliar la colaboración en áreas donde Israel posee fortalezas y Vietnam demanda experiencia, como ciencia y tecnología, innovación, emprendimiento, agricultura de alta tecnología, ciberseguridad, gestión de recursos hídricos, salud y educación. También destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre localidades y los intercambios entre ambos pueblos.



Ambas partes analizaron además las perspectivas de cooperación económica y coincidieron en que la implementación efectiva del Tratado de Libre Comercio Vietnam-Israel (VIFTA) aportará un nuevo impulso al comercio y las inversiones bilaterales.



Igualmente, valoraron positivamente los planes de las aerolíneas israelíes EL AL Airlines y Arkia Israeli Airlines de abrir nuevas rutas directas hacia Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh a partir de finales de 2026, lo que contribuirá a dinamizar el comercio, el turismo, las inversiones y los vínculos entre los pueblos de los dos países.



La ceremonia transcurrió en un ambiente de apertura y confianza, reflejando la voluntad compartida de seguir fortaleciendo las relaciones entre Vietnam e Israel en beneficio mutuo y en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y global./.