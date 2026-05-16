Vietnam reafirma su compromiso con la conectividad entre los BRICS y Asia-Pacífico

Nueva Delhi (VNA) - Vietnam reafirmó su disposición de impulsar la conectividad entre el grupo BRICS y la región de Asia-Pacífico, especialmente en ámbitos estratégicos como las cadenas de suministro y el financiamiento para el desarrollo, según declaró la viceministra de Relaciones Exteriores Nguyen Minh Hang.



Durante su intervención en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del bloque ampliado, celebrada este 15 de mayo en Nueva Delhi, la diplomática subrayó que Vietnam cuenta con condiciones favorables para desempeñar ese papel gracias a su futura presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027, así como a su participación activa en los mecanismos de cooperación del Mekong y en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



En la sesión titulada “Reforma de los sistemas multilaterales y la gobernanza global”, los participantes coincidieron en la necesidad de transformar de manera integral el sistema de gobernanza mundial y fortalecer el multilateralismo con un enfoque más inclusivo, representativo y eficaz frente a los desafíos globales.



Los delegados destacaron que este proceso debe sustentarse en el diálogo, la cooperación y el respeto a la soberanía, la integridad territorial y el derecho internacional. Asimismo, abogaron por una reforma de las estructuras financieras internacionales, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y energética, así como de las cadenas de suministro, además de consolidar un sistema comercial multilateral abierto y equitativo, con la Organización Mundial del Comercio como eje central.



En su discurso, Nguyen Minh Hang señaló que la compleja situación internacional evidencia la urgencia de fortalecer las instituciones multilaterales para proteger los principios fundamentales del derecho internacional y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.



La viceministra reiteró además que estas instituciones deben responder de manera más eficaz a los conflictos y a sus efectos negativos sobre el comercio, la energía y el crecimiento global, particularmente en los países en desarrollo, al tiempo que deben adaptarse al acelerado avance de la ciencia, la tecnología y la innovación, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial.



En ese contexto, instó a los países a actuar con responsabilidad, respetando la independencia, soberanía e integridad territorial de los Estados, y absteniéndose de recurrir o amenazar con el uso de la fuerza.



También exhortó a resolver las disputas por medios pacíficos mediante el diálogo y a garantizar la seguridad marítima y la libertad de navegación conforme al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Asimismo, propuso que los BRICS refuercen la cooperación Sur-Sur y promuevan un diálogo Norte-Sur más sólido para asegurar que los países en desarrollo tengan un acceso equitativo a recursos financieros, tecnológicos y de conocimiento.

La viceministra de Relaciones Exteriores Nguyen Minh Hang, y el el ministro de Relaciones Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar. (Foto: VNA)

En el marco del encuentro, la viceministra vietnamita y los jefes de delegación realizaron una visita de cortesía al primer ministro indio, Narendra Modi.

​

Durante la reunión, la funcionaria transmitió los saludos del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y agradeció la hospitalidad brindada durante la reciente visita de Estado del mandatario vietnamita a India. Asimismo, solicitó el apoyo de Modi para acelerar la implementación de los acuerdos alcanzados durante ese viaje.



Por su parte, Narendra Modi envió un saludo cordial a To Lam y destacó el carácter estratégico de la visita, al considerar que abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países.



El jefe de Gobierno indio subrayó además la importancia de aplicar de manera efectiva los compromisos y acuerdos firmados, y pidió a las cancillerías de ambas naciones mantener una estrecha coordinación para impulsar esas tareas.



Durante su estancia en India, Nguyen Minh Hang sostuvo encuentros bilaterales con el ministro de Relaciones Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, y con el canciller de Uganda, Odongo Jeje Abubakhar. También se reunió con altos funcionarios diplomáticos de Bielorrusia, Arabia Saudita, Nigeria y Emiratos Árabes Unidos.



En estas conversaciones, los representantes extranjeros felicitaron a Vietnam por sus logros económicos y coincidieron en fortalecer la cooperación en inversión, comercio, finanzas, educación, ciencia y tecnología.

Las partes acordaron además revisar y aplicar de manera efectiva los acuerdos suscritos en visitas de alto nivel, así como facilitar los intercambios empresariales para profundizar los vínculos de cooperación.

En la ocasión, la delegación vietnamita rindió homenaje ante la estatua del Presidente Ho Chi Minh en el parque del G20 de Nueva Delhi y sostuvo una sesión de trabajo con el personal de la Embajada de Vietnam en India./.