Myanmar intensifica sus esfuerzos para prevenir cibercrimen

Naypidaw (VNA)- El Gobierno de Myanmar publicó un proyecto de ley para combatir las estafas en línea, el cual se sometió a consulta pública antes de presentarlo al Parlamento de la Unión para su aprobación.



Cabe destacar que el proyecto de ley propone la pena de muerte como castigo máximo para quienes secuestren, abusen, torturen o detengan ilegalmente a otras personas para obligarlas a cometer fraude en línea.



También propone una pena máxima de cadena perpetua para quienes operen directamente centros de estafa o participen en fraudes con criptomonedas.



Según The Mirror, el proyecto de ley busca establecer un marco legal sólido para combatir el problema cada vez más complejo del fraude en línea.



Sus objetivos clave incluyen fortalecer la cooperación nacional e internacional; proteger la soberanía nacional y la seguridad pública; mejorar los sistemas de intercambio de información; y abordar la participación extranjera ilegal. En particular, faculta a las autoridades para investigar, prevenir, incautar y administrar activos relacionados con delitos de fraude en línea.



El proyecto de ley consta de 13 capítulos que abarcan definiciones, objetivos, la creación del Centro contra las Estafas en línea y sus responsabilidades, la cooperación internacional, el intercambio de información, las sanciones y las disposiciones generales.



El capítulo sobre cooperación internacional establece que las autoridades colaborarán con organizaciones internacionales y países y territorios extranjeros para investigar el fraude en línea, intercambiar información, gestionar la repatriación de las víctimas e implementar acuerdos formales de cooperación en materia de aplicación de la ley y fortalecimiento de capacidades.



Se espera que el Parlamento de Myanmar se reúna la primera semana de junio para considerar y aprobar el proyecto de ley. Esta medida se considera un paso decisivo del Gobierno de Myanmar para sanear el entorno digital y frenar a las organizaciones criminales de alta tecnología que operan en la región./.

VNA