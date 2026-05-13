Vietnam y ONU analizan avances en la 11.ª Conferencia de Revisión del TNP

Nueva York (VNA) - El embajador Do Hung Viet, jefe de la misión de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU), sostuvo una reunión con Annalena Baerbock, presidenta del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, para discutir el progreso de la 11.ª Conferencia de las Partes encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (Conferencia de Revisión del TNP), que se lleva a cabo del 27 de abril al 22 de mayo en Nueva York.

En el encuentro, el embajador Do Hung Viet, informó sobre los resultados de la conferencia durante las dos primeras semanas. Hizo hincapié en que el contexto geopolítico internacional actual presenta muchos desafíos complejos, al tiempo que reafirmó la determinación de Vietnam, junto con los demás países miembros, de esforzarse por lograr resultados sustantivos y equilibrados a través del acontecimiento.

En su calidad del presidente de la 11.ª Conferencia de Revisión del TNP, Do Hung Viet expresó su gratitud por el apoyo que Annalena Baerbock ha brindado a Vietnam, y valoró enormemente su papel de liderazgo en la promoción de muchos procesos importantes en la ONU en los últimos tiempos.

Vietnam coordinará estrechamente y contribuirá activamente a los esfuerzos por reformar y mejorar la eficacia de la ONU, en general, y de la Asamblea General, en particular, afirmó.A su vez, Annalena Baerbock destacó la importancia de la 11.ª Conferencia de Revisión del TNP en la coyuntura de que el mundo enfrenta numerosos y graves desafíos para la paz y la seguridad internacionales.

Destacó los esfuerzos y contribuciones de Vietnam en su papel de presidente de la Conferencia, especialmente la pronta difusión del borrador del documento final.

También enfatizó que está dispuesta junto con la Oficina del Presidente de la Asamblea General para apoyar a Hung Viet en la gestión de la conferencia, la coordinación de las negociaciones y la promoción del consenso, con el fin de lograr resultados positivos en el evento.

El TNP, firmado en 1968 y en vigor en 1970, actualmente cuenta con 191 Estados miembros. El tratado desempeña un papel central en los mecanismos internacionales de no proliferación y desarme, con tres pilares principales: la no proliferación de armas nucleares, el desarme nuclear y el uso de la energía nuclear con fines pacíficos.

Hasta la fecha, el TNP es el instrumento internacional más amplio, con la participación de los cinco Estados poseedores de armas nucleares reconocidos, también miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia y China. Vietnam se adhirió oficialmente al TNP en 1982.

Desde su entrada en vigor en 1970, la Conferencia de Revisión del TNP se celebra cada cinco años para debatir medidas destinadas a promover la implementación y universalización del tratado./.