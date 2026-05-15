Malasia aspira a alcanzar el 20% del mercado de MRO en Asia-Pacífico

Kuala Lumpur (VNA) – El viceministro de Inversión, Comercio e Industria de Malasia, Sim Tze Tzin, afirmó que la industria de mantenimiento, reparación y revisión (MRO, por sus siglas en inglés) está en camino de alcanzar su objetivo de ingresos de 14 mil millones de dólares para finales de 2030.



Este objetivo representa alrededor del 20% del crecimiento previsto del mercado de MRO en Asia-Pacífico, que se estima superará los 60 mil millones de dólares en 2030.



Sim señaló que el sector aeroespacial de Malasia generó ingresos totales de 32,5 mil millones de ringgit en 2025, respaldado por más de 250 empresas y una fuerza laboral de 34.700 profesionales cualificados.



Según indicó, la industria aeroespacial se ha convertido en un importante motor de crecimiento económico en el marco del Plan Maestro Industrial Nacional 2030 y el Plan Director de la Industria Aeroespacial de Malasia 2030.



El Gobierno está ahora orientando sus esfuerzos hacia actividades aeroespaciales de mayor valor añadido, incluyendo el mantenimiento de componentes, el desarrollo de capacidades de ingeniería y la fabricación de piezas aeronáuticas, en un contexto de creciente competencia regional, añadió./.

VNA