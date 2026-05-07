Internacional

Malasia recupera casi el 75% de los activos desviados en el caso 1MDB

Malasia recuperó el 74,5% de los fondos presuntamente malversados del escándalo 1MDB, uno de los mayores casos financieros del mundo.

Una valla publicitaria del 1MDB se exhibe frente a un edificio en Kuala Lumpur, Malasia. (Foto: AFP/VNA)
Una valla publicitaria del 1MDB se exhibe frente a un edificio en Kuala Lumpur, Malasia. (Foto: AFP/VNA)

​Kuala Lumpur (VNA) - Hasta 2025, Malasia ha logrado recuperar 31.300 millones de ringgit (7.900 millones de dólares), lo que equivale al 74,5% del total de 42.000 millones de ringgit presuntamente malversados del fondo estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Este caso es considerado uno de los escándalos de delitos financieros con mayor tasa de recuperación de activos en el mundo, informó el 6 de mayo el director de la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC), Azam Baki, durante una rueda de prensa sobre la repatriación de obras de arte vinculadas al caso.

Según explicó Azam Baki, la campaña de localización y recuperación de activos se ha mantenido de forma continua desde 2019 mediante diversos mecanismos de cooperación internacional, como la asistencia jurídica mutua, el intercambio de información de inteligencia financiera, el diálogo bilateral y el decomiso transfronterizo de bienes. En este proceso han participado varios países, entre ellos Estados Unidos, Suiza, Reino Unido y Singapur.

Malasia también ha alcanzado acuerdos globales con diversas instituciones financieras y auditoras internacionales como Goldman Sachs, International Petroleum Investment Company (IPIC), Aabar Investments, Deloitte y KPMG, lo que ha permitido recuperar miles de millones de ringgit adicionales para las arcas del Estado.

​Entre los activos recuperados destacan el yate de lujo Equanimity, valorado en unos 543 millones de ringgit, un avión privado y numerosos bienes inmuebles en el extranjero. Actualmente, la MACC continúa colaborando con las autoridades de Estados Unidos y Suiza para recuperar alrededor de 25,2 millones de euros (29 millones de dólares) procedentes de la venta del cuadro Vétheuil au Soleil del pintor Claude Monet, fondos que se encuentran bajo proceso de decomiso en Estados Unidos.

El fondo 1MDB fue creado en 2009 durante el gobierno del entonces primer ministro Najib Razak con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y atraer inversión extranjera, pero posteriormente se convirtió en el centro de uno de los mayores escándalos financieros del mundo./.​

VNA
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