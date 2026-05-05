Internacional

Vietnam asume papel activo junto a ASEAN para “navegar” frente a la volatilidad global

En un contexto en el que el mundo enfrentan numerosas incertidumbres, la 48.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), prevista en Filipinas del 7 al 8 de mayo, se espera que marque directrices estratégicas importantes para la nueva fase de desarrollo del bloque regional.

La embajadora Ton Thi Ngoc Huong, jefa de la misión vietnamita ante la ASEAN, responde a la entrevista de la VNA. (Foto: VNA)
La embajadora Ton Thi Ngoc Huong, jefa de la misión vietnamita ante la ASEAN, responde a la entrevista de la VNA. (Foto: VNA)

Yakarta (VNA)- En un contexto en el que el mundo enfrentan numerosas incertidumbres, la 48.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), prevista en Filipinas del 7 al 8 de mayo, se espera que marque directrices estratégicas importantes para la nueva fase de desarrollo del bloque regional.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la embajadora Ton Thi Ngoc Huong, jefa de la misión vietnamita ante la ASEAN, señaló que acontecimientos complejos, como las tensiones en Medio Oriente, la competencia entre grandes potencias, el auge del proteccionismo comercial y la disminución de la confianza en el multilateralismo, exigen fortalecer urgentemente la unidad interna.

Por ello, señaló, el tema “Navegando juntos hacia un futuro compartido” refleja la determinación de la ASEAN de asumir responsabilidades, actuar y moldear un futuro común.

Según la embajadora, la cumbre se centrará en tres prioridades principales. Primero, los líderes discutirán un enfoque unificado de la ASEAN ante los acontecimientos en Medio Oriente y sus efectos en la región, especialmente los riesgos relacionados con energía, cadenas de suministro y transporte marítimo, así como la protección de los ciudadanos de la ASEAN en esa zona.

En segundo lugar, se definirán las orientaciones para implementar la Visión de la Comunidad ASEAN 2045, con énfasis en consolidar un entorno de paz y estabilidad, promover la integración económica interna, acelerar iniciativas como la actualización del Acuerdo de Comercio de Bienes de ASEAN (ATIGA) y la negociación del Acuerdo Económico Digital de ASEAN (DEFA), al tiempo que se aprovechan nuevos motores de crecimiento como la economía digital, la economía verde y la inteligencia artificial.

En tercer lugar, los líderes intercambiarán de manera integral sobre la situación regional e internacional, incluyendo la cuestión del Mar del Este, los desafíos de la ciberseguridad, la transición energética y los ajustes de política de los grandes socios, reafirmando así el rol central de la ASEAN, destacando el respeto al derecho internacional y promoviendo el multilateralismo.

Sobre la participación de Vietnam, la embajadora Ton Thi Ngoc Huong subrayó que la 48.ª Cumbre de la ASEAN constituye el primer viaje internacional del primer ministro Le Minh Hung en su nuevo cargo, demostrando la determinación de implementar una política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, diversificación y multilateralización de sus nexos, con la ASEAN como prioridad estratégica principal.

Vietnam no solo participará con un espíritu de responsabilidad, sino que también contribuirá activamente, propondrá iniciativas y liderará discusiones sobre asuntos clave.

El Primer Ministro presentará propuestas concretas para fortalecer la capacidad de la ASEAN de responder ante choques geopolíticos, energéticos y alimentarios, y coordinará la implementación efectiva de las prioridades del Año de la Presidencia ASEAN 2026 y la Visión 2045.

Asimismo, Vietnam continuará, junto con la ASEAN, consolidando un entorno de paz y estabilidad, ampliando la integración económica, profundizando las relaciones con los socios y fortaleciendo el papel central del bloque en la arquitectura regional.

Durante esta ocasión, se prevén reuniones bilaterales del primer ministro Le Minh Hung con líderes de otros países de la ASEAN para aumentar la confianza política, promover la cooperación sustantiva y generar un nuevo impulso para las relaciones bilaterales y la cohesión general de la Comunidad de ASEAN./.

VNA
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