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Hanoi (VNA) – Vietnam asumió oficialmente la presidencia rotatoria del Comité de la ASEAN en Copenhague (ACC) por un mandato de un año a partir de mayo de 2026.

La embajadora vietnamita en la capital danesa, Nguyen Le Thanh, recibió el cargo de su homóloga tailandesa en una ceremonia de traspaso celebrada en la Embajada de Tailandia, a la que asistieron más de 50 delegados, incluidos representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, instituciones de investigación, empresas, asociaciones y misiones diplomáticas extranjeras.

La presidencia de Vietnam llega en un momento significativo, ya que Dinamarca fue admitida oficialmente como Socio de Diálogo Sectorial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en enero de 2026, mientras que el bloque también dio la bienvenida a su miembro más reciente, Timor-Leste, en octubre de 2025.

Vietnam asume la presidencia del Comité de la ASEAN en Copenhague (Foto: VNA)

Los embajadores de la ASEAN y los participantes en la ceremonia valoraron positivamente el plan de acción de Vietnam, centrado en promover la imagen de la ASEAN y de sus Estados miembros entre los socios daneses y el público, así como en fortalecer la conectividad y ampliar la cooperación en áreas de interés común.

Con motivo de la ocasión, las embajadas de la ASEAN en Dinamarca, incluidas las de Indonesia, Tailandia, Filipinas y Vietnam, organizaron conjuntamente un seminario titulado “ASEAN–Dinamarca: Asociación para el Futuro”.

Los participantes destacaron el proceso de desarrollo de la ASEAN desde la Declaración de Bangkok hasta convertirse en una comunidad regional dinámica y unida con un papel global creciente, así como la Visión de la Comunidad ASEAN 2045.

También subrayaron la importancia del tema de ASEAN 2026, “Forjando nuestro futuro compartido”, bajo la presidencia de Filipinas, centrado en reforzar la paz y la seguridad, ampliar los corredores de prosperidad y empoderar a las personas.

En su intervención en el seminario, Le Thanh destacó que la ASEAN sigue afirmándose como un mecanismo de cooperación vital, que contribuye a la paz, la estabilidad y la creación de confianza, al tiempo que amplía las oportunidades de desarrollo y prosperidad compartidos.

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De cara al futuro, señaló que la ASEAN enfrenta cuatro grandes desafíos: el aumento de la competencia estratégica, el incremento de las perturbaciones externas, la complejidad de las transformaciones económica, tecnológica y ecológica, y la necesidad de mejorar la eficacia institucional y la capacidad de implementación. No obstante, afirmó que la fortaleza de la ASEAN reside en su capacidad para convertir los desafíos en motores de reforma y crecimiento.

El futuro del bloque, añadió, dependerá de mantener la unidad y la centralidad en un entorno estratégico más competitivo, reforzar la resiliencia y la autonomía estratégica, promover un orden regional abierto, inclusivo y basado en normas, y garantizar un desarrollo sostenible centrado en las personas.

La embajadora también destacó que las relaciones ASEAN–Dinamarca, en el marco de la Asociación de Diálogo Sectorial, ofrecen un gran potencial de cooperación en ámbitos como la transición verde, las soluciones digitales, la innovación y el desarrollo sostenible, al tiempo que hizo un llamado a una colaboración concreta y eficaz en el futuro./.

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