Malasia mantiene una diplomacia económica equilibrada para proteger el interés nacional

Kuala Lumpur (VNA) - El primer ministro de Malasia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, reafirmó que su país adoptará un enfoque equilibrado en su diplomacia económica, priorizando los intereses nacionales y la seguridad energética por encima de las tensiones geopolíticas globales.



Durante una reunión del Ministerio de Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental celebrada este 4 de mayo, el mandatario subrayó la importancia de fortalecer la cooperación con socios comerciales clave, incluidos China y Estados Unidos, manteniendo una postura pragmática que asegure la estabilidad de los flujos de inversión extranjera.



El jefe del Gobierno malasio explicó que las negociaciones comerciales con socios estratégicos, como Australia, se llevan a cabo bajo un principio de reciprocidad. Citó como ejemplo la necesidad de Malasia de importar materias primas esenciales, como el fosfato para la producción de fertilizantes, a cambio de la exportación de urea.



Anwar Ibrahim hizo un llamado a basar el debate público en hechos precisos, enfatizando que estos intercambios son asuntos de seguridad nacional que no deben ser politizados, ya que afectan directamente la estabilidad económica del país.



En su discurso, el primer ministro ratificó el compromiso de Malasia con la independencia diplomática, bajo el concepto de la “centralidad de la ASEAN”. Según Anwar, esta autonomía permite al país navegar entre las grandes potencias sin interrumpir el crecimiento económico.



Asimismo, destacó que Malasia conserva una ventaja competitiva en sectores de alto valor añadido, especialmente en la industria eléctrica y electrónica (E&E) y en la inteligencia artificial (IA), sectores que continúan atrayendo el interés de gigantes tecnológicos globales.



La confianza de los inversores internacionales se refleja en la expansión continua de empresas multinacionales en territorio malasio. Anwar mencionó específicamente a corporaciones como Intel y Amazon Web Services, que siguen ampliando sus operaciones e inversiones en el país.



El jefe del Ejecutivo concluyó que mantener un enfoque pragmático y centrado en la seguridad nacional es la clave para que Malasia siga siendo un destino atractivo para el capital extranjero y un actor relevante en las cadenas de suministro globales./.

VNA