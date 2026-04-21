Secretario general de ASEAN reafirma apoyo a Vietnam en actividades de cooperación

Yakarta (VNA) – El secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, hoy su apoyo y la disposición del Secretariado de la ASEAN a coordinarse con Vietnam y apoyarlo en las actividades de cooperación del bloque.
En una sesión de trabajo con la embajadora Ton Thi Ngoc Huong, representante permanente de Vietnam ante la ASEAN en Yakarta, Indonesia, el funcionario felicitó a Vietnam por el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista y por las elecciones de diputados a la XVI Asamblea Nacional y a los Consejos Populares a todos los niveles para el período 2026–2031.
También extendió sus felicitaciones a la nueva dirigencia de Vietnam y recordó sus impresiones positivas de la histórica visita del secretario general del Partido, To Lam, a la Secretaría de la ASEAN en marzo del año pasado con motivo del 30.º aniversario de la adhesión del país indochino al bloque.
Acogió con beneplácito las principales orientaciones políticas adoptadas en el Congreso, en particular el objetivo de Vietnam de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045, en consonancia con las metas de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.
El Secretario General expresó su confianza en que los impresionantes logros económicos de Vietnam y su política exterior coherente le permitirán seguir contribuyendo de manera activa y eficaz a la integración regional y al fortalecimiento de la Comunidad de la ASEAN.
Al subrayar el papel clave del Comité de Representantes Permanentes ante la ASEAN (CPR) en las actividades del bloque, elogió la participación activa y las contribuciones de Vietnam, especialmente sus funciones como coordinador de las relaciones ASEAN–Nueva Zelanda y ASEAN–Reino Unido, así como presidente del Grupo de Trabajo de la Iniciativa para la Integración de la ASEAN (IAI).
Por su parte, Ngoc Huong transmitió el agradecimiento de los dirigentes vietnamitas por el mensaje de felicitación del secretario general sobre el éxito del XIV Congreso del Partido y la elección de los nuevos líderes por la XVI Asamblea Nacional.
Según ella, la cita partidista reafirmó la política exterior de Vietnam basada en la independencia, la autodeterminación, la diversificación y la multilateralización, su alta valoración de la ASEAN y su firme compromiso de contribuir activamente al fortalecimiento de la unidad, centralidad y posición del bloque, así como de traducir los resultados de la cooperación en beneficios tangibles y prácticos para los Estados miembros y sus pueblos.
También abordó medidas para impulsar una cooperación más sustantiva dentro de la ASEAN y con socios externos, centrándose en la renovación de los modelos de crecimiento mediante la ciencia, la tecnología y la innovación; la aceleración del desarrollo sostenible y la transición verde; la garantía de la seguridad energética y alimentaria; y la mejora de la infraestructura regional.
La diplomática informó a Kao Kim Hourn sobre el plan de Vietnam de acoger el Foro del Futuro de la ASEAN 2026 y solicitó su continuo apoyo y participación activa en este evento anual de alto nivel impulsado por Vietnam para trazar la dirección futura del bloque./.
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