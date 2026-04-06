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Explosión e incendio de lancha en Phuket deja varios heridos

Una explosión seguida de un incendio en una lancha de motor en la isla turística de Phuket, al sur de Tailandia, dejó hoy al menos cinco personas heridas y una desaparecida, según informaron medios locales.

Explosión e incendio de lancha en Phuket deja varios heridos (Foto: The Nation)
Explosión e incendio de lancha en Phuket deja varios heridos (Foto: The Nation)

Bangkok (VNA) - Una explosión seguida de un incendio en una lancha de motor en la isla turística de Phuket, al sur de Tailandia, dejó hoy al menos cinco personas heridas y una desaparecida, según informaron medios locales.

El incidente tuvo lugar en un muelle de la isla. Para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras embarcaciones o instalaciones portuarias, los equipos de rescate remolcaron la lancha fuera del muelle, mientras que barcos de bomberos fueron desplegados de inmediato en la zona.

Las autoridades locales y los servicios de emergencia realizan actualmente investigaciones para determinar las causas exactas de la explosión.

Phuket, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Tailandia, incluye la isla principal y otros 32 islotes circundantes. La región recibe cada año a millones de visitantes internacionales, quienes dependen con frecuencia de lanchas y embarcaciones rápidas para trasladarse entre las distintas islas de la zona./.

VNA
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