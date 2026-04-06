Explosión e incendio de lancha en Phuket deja varios heridos

Bangkok (VNA) - Una explosión seguida de un incendio en una lancha de motor en la isla turística de Phuket, al sur de Tailandia, dejó hoy al menos cinco personas heridas y una desaparecida, según informaron medios locales.



El incidente tuvo lugar en un muelle de la isla. Para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras embarcaciones o instalaciones portuarias, los equipos de rescate remolcaron la lancha fuera del muelle, mientras que barcos de bomberos fueron desplegados de inmediato en la zona.



Las autoridades locales y los servicios de emergencia realizan actualmente investigaciones para determinar las causas exactas de la explosión.



Phuket, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Tailandia, incluye la isla principal y otros 32 islotes circundantes. La región recibe cada año a millones de visitantes internacionales, quienes dependen con frecuencia de lanchas y embarcaciones rápidas para trasladarse entre las distintas islas de la zona./.

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