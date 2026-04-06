Malasia garantiza suministro de crudo pese a dependencia de importaciones

Kuala Lumpur (VNA) - La compañía nacional de petróleo y gas de Malasia, Petronas, garantizó hoy que el país mantiene niveles suficientes de suministro de crudo en comparación con otras naciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a pesar de los retos logísticos globales y la caída de la producción en los yacimientos maduros.



El presidente y director ejecutivo de Petronas, Tan Sri Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz, señaló que cerca del 40% de las importaciones de crudo de Malasia transitan por el Estrecho de Ormuz, una dependencia significativamente menor frente a la de otros países de la región, donde casi el 90% del crudo importado pasa por esta ruta estratégica.



Sin embargo, advirtió que Malasia no está completamente aislada de la volatilidad de los precios internacionales. La producción nacional ha caído de más de 700 mil barriles diarios en la década de 1990 a unos 350 mil barriles diarios en la actualidad. Dado que el sistema de refinación de Petronas requiere alrededor de 700 mil barriles diarios para cubrir la demanda interna de combustible, el país enfrenta una brecha estructural que debe compensarse mediante importaciones constantes.



Para afrontar esta situación, Petronas asegura que el suministro de combustible será suficiente al menos hasta finales de mayo de 2026, gracias a medidas proactivas implementadas para garantizar disponibilidad en todo el territorio nacional.



El Gobierno malasio, por su parte, confirmó la continuidad de los subsidios para la gasolina y el diésel, e instó a los ciudadanos a hacer un uso eficiente de los recursos energéticos para minimizar el impacto económico de la coyuntura actual./.