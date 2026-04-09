Malasia depende del estrecho de Ormuz para el suministro de petróleo

Kuala Lumpur (VNA) – Cerca del 48% del suministro de petróleo crudo de Malasia se produce a nivel nacional, mientras que aproximadamente el 38% se importa a través del estrecho de Ormuz, según un anuncio reciente de la empresa petrolera nacional del país, Petronas.

El volumen restante proviene de otras regiones, incluyendo alrededor del 7% del Sudeste Asiático, un 7% de África Occidental, y suministros adicionales de Asia Occidental y otras zonas.

Estas cifras ponen de relieve la significativa dependencia de Malasia del estrecho de Ormuz, una ruta marítima energética vital para muchas naciones, pero sumamente volátil.

Datos del Ministerio de Finanzas de Malasia muestran que el consumo interno de petróleo se sitúa en unos 700.000 barriles por día, casi el doble de la producción de crudo del país, que ronda los 350.000 barriles diarios. El déficit se cubre mediante importaciones de aproximadamente 350.000 barriles al día.

Por lo tanto, Malasia debe seguir dependiendo de las importaciones para satisfacer la demanda de combustibles esenciales, incluyendo gasolina, diésel, GLP y combustible de aviación, señaló.

Según el primer ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim, Petronas es ahora un importador neto de combustible y ya no el exportador que se consideraba anteriormente. El suministro para abril y mayo es suficiente, pero para junio sigue siendo incierto, afirmó.

Anwar indicó que la situación requiere que todas las partes comprendan la realidad actual y trabajen juntas para encontrar soluciones que garanticen la estabilidad del suministro energético del país.

Señaló que Irán permitirá a los buques malasios pasar por el estrecho tras mantener conversaciones con funcionarios iraníes el mes pasado. Posteriormente, el Ministro de Asuntos Exteriores del país afirmó que siete buques vinculados a empresas malasias estaban a la espera de autorización para transitar por la vía marítima. El buque Ocean Thunder cargó alrededor de 1 millón de barriles de crudo Basrah Heavy el 2 de marzo y se espera que descargue su carga en Pengerang, Malasia, a mediados de abril./.