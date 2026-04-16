Presidente del Parlamento de Vietnam asiste a la inauguración de la UIP-152 en Estambul

Estambul (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, junto a una delegación de alto nivel, participó la noche del 15 de abril (hora local) en la ceremonia de apertura de la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-152), celebrada en Estambul, Turquía.

Bajo el lema “Fomentar la esperanza, garantizar la paz y proteger la justicia para las generaciones futuras”, al acto asistieron el presidente del Parlamento turco, Numan Kurtulmus; la presidenta de la UIP, Tulia Ackson; el secretario general de la UIP, Martin Chungong, así como más de 1.000 parlamentarios de 114 parlamentos miembros.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, junto con jefes de las delegaciones participantes en el evento. (Foto: VNA)

En su mensaje al UIP-152, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, subrayó el papel clave de los parlamentos en la conversión de los compromisos multilaterales en acciones concretas a nivel nacional, reforzando así el sistema multilateral.

Asimismo, destacó la importancia del diálogo, la cooperación internacional y la gobernanza inclusiva para afrontar los desafíos globales, y llamó a fortalecer la colaboración entre la ONU y los parlamentos para aumentar la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.

En su discurso de apertura, el presidente del Parlamento de Turquía, Numan Kurtulmus, calificó la UIP-152 como un evento de relevancia histórica en un contexto internacional marcado por crecientes desafíos en materia de paz y justicia.

Subrayó que la comunidad internacional debe pasar de las declaraciones a la acción y abogó por reforzar el multilateralismo para avanzar hacia un orden internacional más justo y eficaz en los ámbitos político, de seguridad y de cooperación económica.

Por su parte, la presidenta de la UIP, Tulia Ackson, alertó sobre el aumento de las desigualdades y la crisis climática, y destacó el papel central de los parlamentos en la generación de consensos y la promoción de soluciones globales.

Llamó a impulsar la inclusión, el diálogo sostenido y la acción a largo plazo en favor de las generaciones futuras, consolidando el multilateralismo con la ONU en el centro.

El secretario general de la UIP, Martin Chungong, destacó el papel de la diplomacia parlamentaria en la promoción de la paz, la cooperación y el desarrollo, así como en la mejora de las condiciones de vida de la población mediante el diálogo y la construcción de confianza.

Señaló que en 2025 la UIP ha intensificado la cooperación interparlamentaria a nivel global, incluso en zonas de conflicto, y anunció importantes citas en 2026.

Asimismo, instó a los parlamentarios a debatir y aprobar dos resoluciones sobre la gestión del posconflicto y la construcción de una economía global más justa y sostenible.

La UIP-152 se desarrolla del 15 al 19 de abril. Según el programa, el titular del Legislativo vietnamita, Tran Thanh Man, intervendrá en el debate general de la Asamblea con un discurso relevante./.