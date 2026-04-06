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Indonesia eleva la alerta tras nuevas erupciones del Monte Semeru

Indonesia intensifica medidas de seguridad tras múltiples erupciones del monte Semeru en Java Oriental, ante riesgos de ceniza y flujos volcánicos.

El monte Semeru, el volcán más alto de la isla de Java, entró en erupción repetidamente el 6 de abril. (Foto: lokmattimes.com)
El monte Semeru, el volcán más alto de la isla de Java, entró en erupción repetidamente el 6 de abril. (Foto: lokmattimes.com)

Yakarta (VNA) – Indonesia ha intensificado las medidas de seguridad tras una serie de erupciones del Monte Semeru, el volcán más alto de la isla de Java, registradas hoy, lo que ha incrementado la preocupación por posibles riesgos naturales en Java Oriental.

Según el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia (PVMBG), las erupciones expulsaron columnas de ceniza que alcanzaron hasta 1.100 metros sobre la cima.

La ceniza, de tonalidad entre blanca y gris, se desplazó hacia el sur con intensidad moderada.
Los registros de monitoreo indican que el volcán entró en erupción al menos siete veces desde poco después de la medianoche, con el primer evento a las 00:38 hora local. La erupción más intensa se produjo a las 06:51, cuando la columna de ceniza alcanzó su altura máxima de aproximadamente 1.100 metros.

Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad ante el aumento de la actividad volcánica y han recomendado a residentes y visitantes no acercarse a menos de cinco kilómetros del cráter.

La zona de peligro se ha ampliado hasta 13 kilómetros al sureste, a lo largo del río Besuk Kobokan, un área especialmente vulnerable a flujos piroclásticos y corrientes de lodo volcánico. Asimismo, se advirtió que los materiales volcánicos podrían desplazarse hasta 17 kilómetros desde la cima, lo que supone un riesgo para las comunidades situadas río abajo, especialmente en caso de lluvias intensas que pueden desencadenar lahares.

El monte Semeru figura entre los volcanes más activos de Indonesia. El país está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que lo hace especialmente propenso a terremotos y erupciones volcánicas./.

VNA
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