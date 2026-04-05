Dos volcanes entran en erupción simultáneamente en Indonesia

Yakarta (VNA)- Los volcanes Dukono, en la provincia de Maluku del Norte, y Semeru, en Java Oriental, entraron hoy en erupción de manera simultánea, lo que llevó a las autoridades indonesias a emitir alertas de seguridad para la población y los turistas.



En Maluku del Norte, el volcán Dukono, situado en el distrito de Halmahera del Norte, ha registrado múltiples erupciones en los últimos tres días, generando columnas de ceniza que alcanzaron hasta 3 kilómetros de altura.



Según el puesto de observación volcánica local, la densa nube de ceniza se desplaza hacia el noroeste. El volcán, de 1.087 metros de altura, se encuentra actualmente en nivel de alerta II dentro de un sistema de cuatro niveles.



Las autoridades recomiendan no acercarse en un radio de 4 kilómetros del cráter, y advierten que la dirección de dispersión de cenizas puede variar según el viento. Asimismo, se aconseja a los residentes usar mascarillas para proteger las vías respiratorias.



Mientras tanto, en Java Oriental, el volcán Semeru, el más alto de la isla de Java, también ha entrado en erupción de forma continua desde la madrugada, acompañado de nubes ardientes que se desplazan hasta 3,5 kilómetros.



El Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos (PVMBG) indicó que la actividad del volcán se encuentra en nivel III y recomendó no acercarse a un radio de 5 kilómetros del cráter.



En particular, la zona sureste a lo largo del río Besuk Kobokan, a unos 13 kilómetros del volcán, presenta alto riesgo de flujos piroclásticos y lava. Se insta a la población a no acercarse a menos de 500 metros de las riberas.



Las autoridades también alertaron sobre el riesgo de lahares y flujos de lava a lo largo de los ríos que nacen en el Semeru, como Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar y Besuk Sat.



Según datos del PVMBG, Indonesia cuenta con más de 140 volcanes, de los cuales 127 están activos. La mayoría se sitúan a lo largo del “Anillo de Fuego” del Pacífico, que se extiende desde Sumatra, Java, Bali y Nusa Tenggara hasta Maluku y Sulawesi./.

VNA