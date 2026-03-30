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Provincias del norte de Tailandia en alerta roja por partículas finas en el aire

Nueve provincias del norte de Tailandia han sido puestas en alerta roja debido a niveles peligrosamente altos de partículas finas (PM2.5), con la concentración más elevada registrada en 198,3 microgramos por metro cúbico en el subdistrito de Li, distrito homónimo, provincia de Lamphun.

Provincias del norte de Tailandia en alerta roja por partículas finas en el aire (Foto: Xinhua/VNA)
Provincias del norte de Tailandia en alerta roja por partículas finas en el aire (Foto: Xinhua/VNA)

Bangkok (VNA) – Nueve provincias del norte de Tailandia han sido puestas en alerta roja debido a niveles peligrosamente altos de partículas finas (PM2.5), con la concentración más elevada registrada en 198,3 microgramos por metro cúbico en el subdistrito de Li, distrito homónimo, provincia de Lamphun.

Datos del Departamento de Salud muestran que el nivel de polvo en categoría roja se ha detectado en las provincias de Nan, Phayao, Lampang, Lamphun, Chiang Rai, Chiang Mai, Phrae, Mae Hong Son y Nakhon Phanom.

Otras 28 provincias del norte, noreste, región central y oeste registraron niveles de polvo en categoría naranja.

Según el sitio de noticias en inglés de Tailandia The Nation, esta situación coincide con los impactos en la salud y el comportamiento de autoprotección frente a la exposición al PM2.5 entre el 1 de enero y el 28 de marzo, período en el que más del 55% de la población comenzó a experimentar síntomas relacionados con la exposición al polvo.

El doctor Amporn Benjaponpitak, director general del Departamento de Salud de Tailandia, indicó que se prevé que los niveles de PM2.5 se mantengan por encima de los estándares durante toda esta semana debido a condiciones meteorológicas estancadas y al aumento de las quemas al aire libre en muchas zonas. La exposición prolongada a altos niveles de estas partículas puede incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, y a largo plazo podría provocar cáncer de pulmón./.

VNA
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