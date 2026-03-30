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Experto indonesio elogia enfoque energético de Vietnam

Experto destaca que Vietnam impulsa energías renovables, diversifica suministros y refuerza reservas para garantizar seguridad energética sostenible a largo plazo.

Una gasolinera en Indonesia. (Fuente: VNA)
Una gasolinera en Indonesia. (Fuente: VNA)

Yakarta (VNA) - En un contexto marcado por la creciente volatilidad del mercado mundial de combustibles fósiles, una estrategia basada en la diversificación de las fuentes de suministro, el fortalecimiento de las reservas, el desarrollo de tecnologías limpias y el aumento de la capacidad nacional será clave para que Vietnam mantenga un alto ritmo de crecimiento y garantice su seguridad energética a largo plazo.

Así lo afirmó Beni Sukadis, coordinador superior del Instituto de Estudios Estratégicos y de Defensa de Indonesia (Lesperssi), en una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Yakarta.

Según el experto, Vietnam está aplicando una estrategia relativamente eficaz que combina la estabilidad a corto plazo con una reestructuración orientada al largo plazo. En el corto plazo, el país busca ajustar los impuestos y los mecanismos de fijación de precios de los combustibles con el fin de reducir la presión inflacionaria en medio de las fluctuaciones de los precios mundiales del petróleo, explicó.

Asimismo, la diversificación de las fuentes de importación de petróleo y gas natural licuado (GNL) contribuye a minimizar el riesgo de depender de un único mercado. Sukadis señaló que este enfoque es similar al adoptado por Indonesia, ya que prioriza la estabilidad macroeconómica y la protección del poder adquisitivo de la población.

En cuanto a la estrategia a largo plazo, destacó que Vietnam está acelerando el desarrollo de energías renovables conforme al nuevo plan eléctrico nacional, que otorga prioridad a la energía eólica marina y solar.

Gracias a su extensa línea costera y a sus favorables condiciones naturales, el país cuenta con un gran potencial para el desarrollo de la energía eólica marina, subrayó. Además, la reducción gradual de la proporción de carbón no solo contribuye a la protección del medio ambiente, sino que también ayuda a mitigar los riesgos financieros en un contexto de normas globales sobre emisiones cada vez más estrictas.

El especialista también mencionó el plan de desarrollo de la energía nuclear previsto para el período 2030-2035. Si se implementa adecuadamente, esta fuente podría desempeñar un papel clave como energía de base estable, complementando a las energías renovables, cuya generación depende de las condiciones climáticas.

A su juicio, la combinación de una base eléctrica estable con fuentes renovables permitirá a Vietnam equilibrar el objetivo de crecimiento acelerado con las exigencias del desarrollo sostenible.

Finalmente, destacó que el país está transitando de una visión centrada en “garantizar suficiente energía” hacia otra orientada a “asegurar una energía segura, autosuficiente y sostenible”./.

VNA
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