Vietnam amplía participación en misiones de paz globales

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Defensa de Vietnam celebró hoy una ceremonia para entregar la Decisión del Presidente de la República y la de la Cartera a oficiales que participarán en la misión del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Abyei (UNISFA) y en la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en la República Centroafricana.



Según la decisión, el teniente coronel Nguyen Ngoc Linh se desempeñará como oficial de operaciones militares conjuntas (SO JMOC) en la misión UNISFA. Esta es la primera vez que un efectivo vietnamita se desempeñara en este cargo, demostrando así la confianza de las Naciones Unidad en las capacidades de la fuerza de mantenimiento de la paz del país indochino.



Por su parte, el teniente coronel Tran Thai Son será oficial asesor y coordinador de capacitación en la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en la República Centroafricana.



Al intervenir en el evento, el coronel general Nguyen Truong Thang, viceministro de Defensa, enfatizó que el envío de oficiales reafirma aún más el prestigio, la responsabilidad y el papel positivo de Vietnam, contribuyendo a mejorar la posición y la imagen de los soldados del Tío Ho en el escenario internacional.

En el evento. (Fuente: VNA)



También hizo hincapié en que los seleccionados deben garantizar la seguridad absoluta durante el desempeño de sus funciones, comprender rápidamente la situación local, ejecutar eficazmente sus responsabilidades y demostrar con confianza sus capacidades profesionales.



Asimismo, resulta necesario comprender las actividades de la misión, proporcionar información con prontitud y utilizarla como base para que el Departamento de Mantenimiento de la Paz de Vietnam informe, asesore y proponga a las autoridades del Ministerio de Defensa orientaciones estratégicas destinadas al despliegue de nuevas fuerzas, enfatizó.



Por su parte, en nombre de los oficiales, Nguyen Ngoc Linh expresó el honor y el orgullo de asumir su nuevo trabajo y afirmó su determinación de completar la misión de manera excelente.



Hasta la fecha, Vietnam ha enviado a más de 1.300 militares para participar en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en misiones y agencias de la mayor organización mundial./.