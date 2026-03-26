Visita del primer ministro vietnamita a Rusia refuerza la confianza mutua

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, concluyó con éxito su visita oficial a Rusia, realizada del 22 al 25 de marzo, tras una agenda marcada por intensas negociaciones, encuentros de alto nivel y la firma de acuerdos clave que refuerzan la confianza en las perspectivas de cooperación bilateral.

En el marco del Foro Empresarial bilateral celebrado el 24 de marzo, la empresa Ava Trading suscribió un memorando de entendimiento con la Corporación de Ferrocarriles de Vietnam para impulsar el transporte de mercancías por vía férrea y ampliar la cooperación, en línea con la tendencia de traslado del transporte marítimo al ferroviario. Analistas coinciden en que Vietnam dispone aún de amplio margen de desarrollo en este sector.

Según Anastasia Sayanok, presidenta del Comité de Asuntos de Vietnam de la Asociación de Exportadores e Importadores de Rusia, el foro desempeñó un papel clave en la conexión empresarial y en la promoción de nuevas iniciativas de cooperación. No obstante, la comunidad empresarial aboga por perfeccionar los marcos regulatorios, incluidos los sistemas de licencias, financieros y crediticios, así como los estándares de mercancías y la transparencia informativa, con vistas a proyectos a largo plazo.

Por su parte, Artem Zasursky, vicepresidente de cooperación internacional del Grupo AFK “Systema”, subrayó la necesidad de establecer mecanismos seguros para los pagos internacionales en el marco de la colaboración con Vietnam. Asimismo, destacó sectores prioritarios como la industria farmacéutica, la salud, la alta tecnología, la inteligencia artificial y las billeteras electrónicas. A su juicio, la visita de Pham Minh Chinh reafirma la naturaleza especial de las relaciones ruso-vietnamitas y el compromiso sostenido de sus líderes.

Oleg Valentinovich Belozerov, director ejecutivo de Ferrocarriles Rusos (Foto: VNA)

En el ámbito de la infraestructura, Oleg Valentinovich Belozerov, director ejecutivo de Ferrocarriles Rusos, señaló que ambas partes avanzan en el intercambio de conocimientos y la transferencia de capacidades, lo que abre nuevas oportunidades para la formación de recursos humanos y el desarrollo de programas conjuntos.

Uno de los hitos más destacados fue resaltado por Aleksey Likhachev, director general del grupo Rosatom, quien calificó como un avance significativo la firma del acuerdo intergubernamental para la construcción de la Central Nuclear Ninh Thuan 1. El proyecto sienta bases para la independencia energética, la soberanía tecnológica y el crecimiento sostenible de Vietnam, al tiempo que impulsa el desarrollo científico, la infraestructura y la formación de recursos humanos, con cientos de estudiantes vietnamitas ya capacitados en Rusia.

Likhachev subrayó además que la elección de tecnología rusa para esta planta nuclear constituye una decisión estratégica que fortalece la resiliencia de la economía vietnamita, especialmente en un contexto de volatilidad del mercado energético global y de riesgos asociados a la dependencia de los combustibles fósiles.

En el plano social y de la diplomacia popular, representantes de la Asociación de Amistad Rusia-Vietnam valoraron positivamente la visita, al considerar que los acuerdos alcanzados consolidan la asociación estratégica integral y abren nuevas oportunidades, especialmente en los ámbitos de la energía y la educación.

Expertos coinciden en que esta visita no solo impulsa la cooperación económica y comercial, sino que también fortalece los vínculos entre empresas y organizaciones de ambos países, abriendo perspectivas para incrementar el intercambio comercial y desarrollar proyectos conjuntos de gran envergadura en el corto plazo./.