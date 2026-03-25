Premier vietnamita se reúne con asociaciones de amistad y veteranos rusos

Moscú (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, sostuvo hoy en Moscú un encuentro con delegaciones de la Asociación de Amistad Rusia–Vietnam y la Asociación de Veteranos de Guerra de Rusia en Vietnam, encabezadas por Vladimir Petrovich Buyanov y Nikolay Nikolaevich Kolesnik, respectivamente.



El jefe de Gobierno reafirmó que Vietnam siempre recuerda y valora profundamente el apoyo sincero y significativo del pueblo soviético en el pasado y de Rusia en la actualidad, tanto en la lucha por la independencia y reunificación nacional como en la construcción y defensa del país. Destacó especialmente las contribuciones, incluso con sacrificios personales, de los miembros de estas asociaciones.



Al mencionar proyectos emblemáticos de la cooperación bilateral, Minh Chinh señaló que, durante esta visita, ambas partes buscan elevar las relaciones a un nuevo nivel, incluido el acuerdo para la construcción de una central nuclear en Vietnam, que se convertirá en un nuevo símbolo de la cooperación entre ambos países.



Expresó su deseo de que las asociaciones continúen coordinándose estrechamente con las autoridades vietnamitas, especialmente con las embajadas de ambos países, para organizar más actividades significativas que preserven la memoria histórica y fortalezcan las bases de la relación bilateral.



Por su parte, los representantes rusos expresaron su confianza en el éxito de la visita del primer ministro vietnamita, destacando que los acuerdos firmados, particularmente en el ámbito energético, contribuirán a impulsar la cooperación bilateral.



Asimismo, resaltaron las actividades realizadas recientemente por ambas organizaciones, como concursos culturales, artísticos y audiovisuales sobre Vietnam y las relaciones bilaterales, destinadas a preservar y fortalecer los lazos entre ambos pueblos.



Los representantes rusos expresaron su deseo de que la amistad y cooperación tradicional entre ambas naciones sea transmitida a las futuras generaciones, agradeciendo al Partido, al Estado y al pueblo vietnamita por seguir valorando los vínculos históricos que unen a los dos países./.

VNA