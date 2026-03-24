Visita de Pham Minh Chinh a Rusia consolida autonomía económica de Vietnam

Moscú (VNA)- El viceministro de Desarrollo Económico de Rusia, Ilyichev Vladimir Evgenievich, afirmó que la visita del primer ministro Pham Minh Chinh abre nuevas oportunidades para fortalecer la infraestructura, contribuyendo así a consolidar la autonomía económica y el desarrollo estable de Vietnam.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias, el funcionario señaló que el mantenimiento de intercambios regulares de delegaciones de alto nivel no solo refleja un alto grado de confianza política, sino que también genera beneficios económicos tangibles y amplía el potencial de cooperación bilateral.



Durante su visita a Rusia, del 22 al 25 de marzo, el primer ministro Pham Minh Chinh sostuvo numerosas reuniones y contactos de alto nivel, logrando resultados iniciales positivos que han suscitado atención y valoraciones favorables tanto de la opinión pública como de las autoridades rusas.



Según Ilyichev, las relaciones económico-comerciales entre ambos países continúan estables sobre la base de la confianza mutua, pese a las fluctuaciones de la economía mundial y las interrupciones en las cadenas de suministro.



Especificó como ejemplo la empresa conjunta Vietsovpetro, uno de los símbolos de cooperación eficaz entre los dos países. En 2025 se registró un crecimiento positivo del comercio bilateral, con un aumento de las exportaciones rusas de fertilizantes, carne de cerdo y gas natural licuado (GNL) a Vietnam, mientras que los productos rusos ganan cada vez más presencia en el mercado vietnamita.



Ambas partes también están impulsando la mejora de los sistemas de pago; en este sentido, bancos rusos han implementado pagos mediante códigos QR en Vietnam.



El transporte se ha ampliado con nuevas rutas marítimas y ferroviarias, entre ellas la línea que conecta Ciudad Ho Chi Minh con San Petersburgo, inaugurada por el Grupo FESCO, precisó el subtitular ruso.



Asimismo, continuó, se han firmado diversos acuerdos intergubernamentales para promover la cooperación en los sectores de petróleo y gas, industria y energía nuclear.



En el ámbito cultural y turístico, dijo, Rusia registra un creciente interés de su población por Vietnam. En agosto pasado, la celebración del Día de Vietnam en Moscú atrajo un millón de participantes. El flujo de turistas en ambos sentidos muestra un crecimiento positivo, gracias al aumento de frecuencias y la apertura de nuevas rutas aéreas directas, así como a la simplificación de los trámites de visado.



Según el viceministro Ilyichev, los sectores prioritarios de cooperación en el futuro incluyen la seguridad alimentaria, la energía, la logística, la alta tecnología y la economía creativa. Rusia está dispuesta a aumentar sus exportaciones de alimentos y fertilizantes a Vietnam, así como ampliar las fuentes de energía (carbón, petróleo y gas natural licuado) y el acceso a tecnologías para el desarrollo de una infraestructura energética sostenible en el contexto de la crisis energética global.



Expresó su convicción de que la firma del acuerdo para la construcción de una central nuclear en Vietnam, junto con la participación del grupo Novatek en el desarrollo de infraestructuras de almacenamiento de GNL y proyectos de centrales eléctricas a gas en el país, sentará las bases para que Vietnam cuente con una infraestructura energética sólida y una mayor autonomía para un desarrollo económico estable.



Por otra parte, señaló, la cooperación en ámbitos tecnológicos como la computación en la nube, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la transformación digital y las ciudades inteligentes adquiere cada vez mayor relevancia estratégica. La cooperación en educación y formación también continúa en expansión mediante diversos programas de vinculación y de intercambio académico.



El 2026 ha sido designado como el “Año cruzado de ciencia y educación Rusia–Vietnam”, lo que se espera impulse aún más la colaboración en industrias del conocimiento y la formación de recursos humanos de alta calidad.



El viceministro Ilyichev subrayó que la visita del primer ministro vietnamita contribuirá a reforzar el impulso de las relaciones económico-comerciales entre Vietnam y Rusia, abriendo nuevas vías de cooperación sustantiva y eficaz en el futuro cercano./.

VNA