Vietnam y UE impulsan la asociación estratégica integral

Hanoi (VNA)- El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, sostuvo hoy conversaciones con el comisario de la Unión Europea (UE) para Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, quien se encuentra de visita en el país.



En la reunión, Hoai Trung valoró altamente esta visita, subrayando que se trata del primer viaje de un comisario europeo a Vietnam tras la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral en enero de 2026, lo que refleja la determinación de la UE de materializar este nuevo marco de cooperación.



El canciller compartió los principales logros y orientaciones estratégicas de Vietnam definidos en el XIV Congreso Nacional del Partido, destacando un nuevo modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



Asimismo, señaló que Vietnam está impulsando el desarrollo de la economía digital, verde y circular, con miras a un crecimiento rápido y sostenible. En este contexto, reafirmó que la UE es uno de los socios más importantes de Vietnam y expresó el deseo de profundizar una cooperación más sustantiva y eficaz.



Para concretar la Asociación Estratégica Integral, el ministro propuso intensificar el intercambio de delegaciones a todos los niveles y fortalecer la coordinación en la implementación de los pilares de cooperación, en particular el nuevo eje de ciencia, tecnología e innovación.



También instó a aprovechar mejor el Acuerdo de Libre Comercio UE–Vietnam (EVFTA) para ampliar el espacio de cooperación económica y comercial, así como a acelerar la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones UE–Vietnam, levantar la “tarjeta amarilla” IUU aplicada a los productos pesqueros vietnamitas y retirar a Vietnam de la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Por su parte, Jozef Síkela apreció los logros socioeconómicos de Vietnam en un contexto internacional complejo y expresó su impresión por la visión de desarrollo del país.



Afirmó que la UE está dispuesta a acompañar a Vietnam en su proceso de crecimiento basado en la ciencia y la innovación, y manifestó interés en participar en proyectos de infraestructura, minerales y energía sostenible.



El comisario coincidió con las propuestas del ministro y señaló que la UE trabajará estrechamente con Vietnam para implementar eficazmente los nuevos pilares de cooperación en el marco de la iniciativa Global Gateway, movilizando recursos financieros, especialmente financiamiento verde, promoviendo la transferencia tecnológica y brindando asistencia técnica para apoyar los objetivos de desarrollo a largo plazo del país.



Asimismo, destacó el papel del EVFTA como base para impulsar un comercio e inversión más equilibrados y sostenibles.



Ambas partes acordaron continuar reforzando la coordinación en foros multilaterales, promoviendo el multilateralismo, el respeto al derecho internacional, el libre comercio y el desarrollo sostenible.



Al destacar el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, reafirmaron su compromiso de estrechar la cooperación para profundizar las relaciones ASEAN–UE, contribuyendo así a la paz, la estabilidad y la prosperidad tanto en la región como a nivel global./.