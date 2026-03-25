Primer ministro vietnamita sostiene encuentro con secretario del Consejo de Seguridad de Rusia

Moscú (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, se reunió en Moscú el 24 de marzo (hora local) con el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Sergey Shoigu, en el marco de su visita oficial al país europeo.



En la cita, Shoigu felicitó a Vietnam por el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y la elección de los diputados de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional, expresando su confianza en que, bajo el liderazgo del PCV, el país del Sudeste Asiático logrará cumplir sus prioridades estratégicas y alcanzar un mayor desarrollo y prosperidad.



Señaló que la Asociación Estratégica Integral entre Rusia y Vietnam ha seguido desarrollándose positivamente en múltiples ámbitos, bajo la estrecha orientación y el firme apoyo del secretario general del Partido, To Lam, y del presidente ruso, Vladimir Putin.



Por su parte, el premier Pham Minh Chinh felicitó a Rusia por sus logros significativos y globales bajo el liderazgo del presidente Putin, y valoró altamente las contribuciones del Consejo de Seguridad y del propio Shoigu en la garantía de la estabilidad política, la seguridad nacional y el desarrollo socioeconómico.



Al reafirmar la gratitud permanente de Vietnam por el valioso apoyo brindado por la antigua Unión Soviética y la actual Federación de Rusia, el jefe de Gobierno subrayó que ambas naciones han permanecido unidas a lo largo de los altibajos históricos. En el nuevo contexto, ambas partes deben seguir realizando esfuerzos conjuntos para preservar y desarrollar aún más la relación forjada por generaciones de dirigentes y pueblos, afirmó.



Destacó que su actual visita reviste gran importancia para redefinir y elevar la cooperación integral entre ambos países, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de cada nación, así como a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



Shoigu afirmó que Rusia trabajará estrechamente con los ministerios y organismos vietnamitas para implementar eficazmente los acuerdos alcanzados en los recientes intercambios de alto nivel, al tiempo que expresó su disposición a apoyar a Vietnam en la garantía de la seguridad energética en un contexto global incierto.



Subrayó además el deseo de Rusia de profundizar los ámbitos tradicionales de cooperación y expandirse hacia nuevos sectores, en consonancia con las condiciones de ambas partes, elevando así las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.

En la reunión. (Fuente: VNA)

Durante el encuentro, ambas partes debatieron medidas para abordar los desafíos existentes y promover la cooperación en los ámbitos de defensa y seguridad, comercio e inversión, energía de petróleo y gas, transporte, cultura, intercambios entre pueblos y turismo.



Acordaron fortalecer la cooperación en los campos técnico-militares y en la formación de recursos humanos de alta calidad, así como potenciar el papel del Centro Tropical Vietnam–Rusia en el impulso de la colaboración científica y tecnológica.



Asimismo, coincidieron en que aún existe un gran potencial para ampliar la cooperación en todos los ámbitos, y acordaron apoyar una coordinación más estrecha entre los organismos pertinentes para abordar los desafíos de seguridad tradicionales y no tradicionales, contribuyendo así a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.



En cuanto a la comunidad vietnamita en Rusia, ambas partes reconocieron sus contribuciones positivas a la amistad tradicional entre los pueblos de ambos países. Shoigu expresó su deseo de que más ciudadanos vietnamitas vivan, estudien y trabajen en Rusia, contribuyendo al desarrollo del país.



Pham Minh Chinh reiteró que el Partido y el Estado de Vietnam prestan siempre atención a la comunidad vietnamita en el exterior, alentándola a respetar las leyes y costumbres locales, integrarse activamente y contribuir al desarrollo socioeconómico de Rusia.



Ambas partes expresaron su confianza en que, con una firme voluntad política y confianza mutua, la amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia serán reposicionadas y elevadas en el nuevo contexto, generando beneficios concretos para sus pueblos./.