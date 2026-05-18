Parlamento de Vietnam insta a renovar la gestión en sector de cultura y sociedad

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Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (Parlamento), Tran Thanh Man, instó hoy a renovar la labor de liderazgo, dirección y organización del trabajo dentro de la Comisión de Cultura y Sociedad del cuerpo Legislativo para responder con eficiencia a los desafíos de la nueva etapa.

Al presidir una sesión de trabajo con los miembros permanentes de dicho órgano para definir las tareas clave de 2026 y las orientaciones hacia el período 2026-2031, el titular del Legislativo enfatizó la necesidad de capacitar al personal, optimizar la estructura organizativa y asignar responsabilidades bajo el principio de “una persona realiza múltiples tareas” con el fin de maximizar el potencial de cada funcionario.

Durante el encuentro, en el cual participó también la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh, se informó que la Comisión evaluará un total de 10 proyectos de leyes, resoluciones y ordenanzas a lo largo de 2026. En la etapa previa, la entidad completó todas las tareas legislativas asignadas en el mandato 2021-2026, incluidos borradores de alta complejidad y gran impacto social como la Ley de Docentes, la Ley de Prensa, la Ley de Seguro Social y la Ley de Examen y Tratamiento Médico, presentados con altas tasas de aprobación parlamentaria en el primer período de sesiones de la XVI Legislatura.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, interviene en la reunión. (Foto: VNA)

Thanh Man reconoció el volumen de trabajo de la Comisión, la cual abarca áreas sensibles que afectan de manera directa e integral la vida cotidiana de las familias vietnamitas. Con respecto a las nuevas directrices del Partido Comunista en materia cultural, el dirigente parlamentario remarcó que la Comisión debe adoptar formas de pensar y acciones innovadoras.

Asimismo, exigió el cumplimiento de la Resolución Número 66 del Buró Político sobre la renovación de la formulación y ejecución de leyes, acelerando la coordinación con los ministerios para preparar los proyectos que se someterán a consideración en el segundo período de sesiones del Parlamento.

En lo que respecta a las funciones de supervisión, el titular del Legislativo recordó las instrucciones del secretario general del Partido y presidente del país, To Lam, de “ir al lugar de los hechos, escuchar hasta el final, decir la verdad y proponer soluciones en los espacios adecuados”.

Con este espíritu, instó a la Comisión a aplicar una “supervisión sustancial”, sistemática y eficaz, haciendo un seguimiento riguroso de los resultados y evaluando la implementación de las políticas nacionales en educación, salud y desarrollo cultural contempladas en las resoluciones del Buró Político.

Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó la organización del Seminario de Educación 2026, enfocado en las instituciones y políticas de recursos para el desarrollo educativo, y pidió coordinar estrechamente con el Ministerio de Educación y Formación para garantizar el éxito del evento.

​Exhortó a la Comisión de Cultura y Sociedad a convertirse en un órgano pionero en la transformación digital, la digitalización de bases de datos y la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) para reducir la carga administrativa y elevar la calidad de sus funciones políticas./.