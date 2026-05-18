Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El buque HTMS Prachuap Khiri Khan, de la Armada Real de Tailandia, arribó hoy al puerto internacional de Nha Rong-Khanh Hoi, en Ciudad Ho Chi Minh, para iniciar una visita de amistad que se prolongará hasta el 23 de mayo, en el marco de las celebraciones por el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia (1976-2026).



La embarcación está comandada por el contralmirante Thaveesak Thongnam, subcomandante de la Primera Área Naval de la Armada Real tailandesa.



A la ceremonia de bienvenida asistieron representantes del Comando de la Región Naval 2, el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, el Comando de la Región 3 de la Guardia Costera, el Departamento de Relaciones Exteriores del Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento de Protección de Seguridad Militar y el Alto Mando Militar de Ciudad Ho Chi Minh. También estuvo presente la embajadora de Tailandia en Vietnam, Urawadee Sriphiromya.



Buque de Armada tailandesa realiza visita de amistad a Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)

Durante la visita, oficiales y marineros del HTMS Prachuap Khiri Khan rendirán homenaje al Presidente Ho Chi Minh con una ofrenda floral en el parque de su estatua, en el centro de la ciudad. Asimismo, realizarán visitas de cortesía a las autoridades municipales, al Comando de la Región Militar 7 y al Comando de la Región Naval 2, además de participar en actividades culturales y deportivas junto a oficiales navales, soldados y habitantes locales vietnamitas. La delegación también recorrerá varios sitios históricos y culturales de la urbe.



Con motivo de esta visita, la Embajada de Tailandia en Vietnam organizará en el puerto de Nha Rong una exposición de trajes tradicionales tailandeses, presentaciones culturales y una muestra fotográfica dedicada al Presidente Ho Chi Minh, en conmemoración del 136.º aniversario de su nacimiento (19 de mayo de 1890-2026).



Se espera que la visita contribuya a fortalecer la confianza mutua y la cooperación entre los ministerios de Defensa y las armadas de Vietnam y Tailandia, además de enriquecer las actividades conmemorativas por las cinco décadas de relaciones diplomáticas entre ambos países.



El HTMS Prachuap Khiri Khan es el segundo patrullero oceánico de la clase Krabi de la Armada Real tailandesa. Está equipado con cañones y misiles antibuque Harpoon, y tiene como principales funciones la patrulla marítima y la protección de la soberanía nacional. La nave mide 90,5 metros de eslora, 13,5 metros de manga y posee un desplazamiento de 1.960 toneladas a plena carga./.