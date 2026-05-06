Buque de Armada de la India visita provincia vietnamita de Khanh Hoa

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- El buque INS Sagardhwani de la Armada de la India, bajo el mando del teniente coronel Viraat Shiggaon, con una tripulación de 136 oficiales y marineros, atracó el 5 de mayo en el puerto internacional de Cam Ranh, iniciando su visita a la provincia vietnamita de Khanh Hoa.



El coronel Nguyen Minh Lanh, subjefe del Estado Mayor de la Región Naval 4, presidió la ceremonia de bienvenida.



Durante su estancia del 5 al 8 de mayo, el grupo de mando del buque realizará visitas de cortesía a las autoridades del Comité Popular de Khanh Hoa, la Región Naval 4 y la Academia Naval.



Oficiales y marineros participarán en actividades de intercambio deportivo, como partidos de voleibol con personal de la Región Naval 4, así como en una exhibición conjunta de yoga a bordo del buque junto con militares vietnamitas y miembros de asociaciones locales.



Además, la tripulación llevará a cabo visitas culturales en la localidad.

El buque INS Sagardhwani de la Armada de la India. (Fuente:qdnd.vn)





La visita refleja la buena voluntad de ambas partes y contribuye a fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la India en general, así como la cooperación en defensa entre sus fuerzas armadas y armadas navales en particular./.