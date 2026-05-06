Sociedad

Buque de Armada de la India visita provincia vietnamita de Khanh Hoa

El buque INS Sagardhwani de la Armada de la India, bajo el mando del teniente coronel Viraat Shiggaon, con una tripulación de 136 oficiales y marineros, atracó el 5 de mayo en el puerto internacional de Cam Ranh, iniciando su visita a la provincia vietnamita de Khanh Hoa.

En el acto de bienvenida. (Fuente:qdnd.vn)
En el acto de bienvenida. (Fuente:qdnd.vn)

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- El buque INS Sagardhwani de la Armada de la India, bajo el mando del teniente coronel Viraat Shiggaon, con una tripulación de 136 oficiales y marineros, atracó el 5 de mayo en el puerto internacional de Cam Ranh, iniciando su visita a la provincia vietnamita de Khanh Hoa.

El coronel Nguyen Minh Lanh, subjefe del Estado Mayor de la Región Naval 4, presidió la ceremonia de bienvenida.

Durante su estancia del 5 al 8 de mayo, el grupo de mando del buque realizará visitas de cortesía a las autoridades del Comité Popular de Khanh Hoa, la Región Naval 4 y la Academia Naval.

Oficiales y marineros participarán en actividades de intercambio deportivo, como partidos de voleibol con personal de la Región Naval 4, así como en una exhibición conjunta de yoga a bordo del buque junto con militares vietnamitas y miembros de asociaciones locales.

Además, la tripulación llevará a cabo visitas culturales en la localidad.

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El buque INS Sagardhwani de la Armada de la India. (Fuente:qdnd.vn)



La visita refleja la buena voluntad de ambas partes y contribuye a fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la India en general, así como la cooperación en defensa entre sus fuerzas armadas y armadas navales en particular./.

VNA
#Armada de la India #Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la India #buque INS Sagardhwani
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