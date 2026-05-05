Hanoi(VNA) – A comienzos de mayo, Hanoi acelera la construcción de varios puentes sobre el río Rojo, con proyectos que registran avances significativos. Sin embargo, la liberación de terrenos, la reubicación de infraestructuras técnicas y las condiciones de obra siguen siendo factores críticos que afectan los plazos generales.



Según la Junta de Gestión de Proyectos de Inversión en Construcción de Transporte municipal, la capital vietnamita está implementando simultáneamente siete proyectos: los puentes Tu Lien, Ngoc Hoi, Tran Hung Dao, Thuong Cat, Van Phuc, Hong Ha y Me So. Las obras se desarrollan en múltiples frentes, centrándose en pilotes perforados, encepados, pilas y estructuras superiores.



Entre ellos, el subproyecto 2 del puente Tu Lien ha recibido más del 80% del terreno necesario, con las principales obras de cimentación prácticamente completadas y la construcción de la superestructura en marcha.



Hanoi acelera siete proyectos de puentes sobre el río Rojo (Foto: VNA)

El puente Ngoc Hoi también ha logrado avances notables, completando la mayoría de los pilotes de las pilas principales y avanzando en las obras de subestructura y fundición de vigas.



El puente Tran Hung Dao se ejecuta de manera paralela en sus tramos principal y de acceso tras recibir más del 77% del terreno, con casi todos los hogares aceptando la entrega.



El puente Thuong Cat mantiene un progreso estable, mientras que el puente Van Phuc, beneficiado por la finalización de la liberación de terrenos, ha acelerado la construcción en sus componentes principales.



Dentro del conjunto de proyectos de la circunvalación 4, los puentes Hong Ha y Me So también ganan impulso, con una finalización sustancial de pilotes perforados, pilas e instalación de vigas.



Las autoridades de la ciudad han mantenido una supervisión estrecha del progreso. Durante inspecciones en obra a mediados de abril, subrayaron la necesidad de resolver los cuellos de botella, especialmente en la liberación de terrenos, al tiempo que exigieron a los contratistas movilizar al máximo los recursos y avanzar en la construcción allí donde haya terreno disponible. El objetivo es poner en operación puentes clave como Tu Lien y Tran Hung Dao en el segundo trimestre de 2027.



Para el puente Me So, los dirigentes municipales instruyeron a las unidades pertinentes a gestionar de cerca la liberación de terrenos y la infraestructura de apoyo a la construcción.



En el caso del puente Ngoc Hoi, se exige revisar exhaustivamente los obstáculos relacionados con el terreno y la infraestructura técnica, y adoptar de inmediato soluciones para resolver los retrasos.



Al mismo tiempo, las autoridades enfatizaron que el avance debe ir de la mano con la calidad, la seguridad y la durabilidad.



La provincia norteña de Hung Yen debe completar la liberación de los terrenos agrícolas restantes antes del 30 de junio y de los terrenos residenciales antes del 15 de julio.



Por su parte, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanoi tiene la tarea de coordinar la liberación de los pozos de alivio de presión dentro del corredor del dique del margen derecho del río Rojo antes del 10 de mayo.



A pesar del progreso constante de las obras, informes recientes indican que la entrega adicional de terrenos sigue siendo limitada en algunas áreas clave, lo que continúa siendo un importante cuello de botella. La ciudad ha instado a las autoridades locales a acelerar la liberación de los terrenos restantes y completar la reubicación de infraestructuras subterráneas y aéreas conforme a los plazos establecidos.



Ante los estrictos requisitos de calendario, la ciudad ha pedido a las comunas y distritos involucrados en los proyectos de los puentes Tu Lien, Ngoc Hoi, Tran Hung Dao y Thuong Cat que aceleren la liberación de los terrenos restantes conforme a las directrices previas del Comité partidista municipal, y que completen la reubicación de infraestructuras subterráneas y aéreas antes del 15 de mayo.



El desarrollo simultáneo de siete puentes sobre el río Rojo se espera que marque un gran avance en la infraestructura de transporte de Hanoi, mejorando la conectividad regional, reduciendo la presión sobre los cruces existentes y abriendo nuevos espacios de desarrollo urbano a lo largo de ambas riberas del río./.