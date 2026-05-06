Provincia vietnamita recupera restos de 72 soldados caídos en Laos

Nghe An, Vietnam (VNA) – Las autoridades de la provincia central de Nghe An han recuperado los restos de 72 combatientes voluntarios y expertos vietnamitas que sacrificaron sus vidas en Laos durante la guerra.



El Comité Especial de Trabajo de la provincia, también conocido como Comité Directivo 515, informó que los restos fueron hallados durante la campaña de repatriación de la temporada seca 2025-2026, llevada a cabo por el equipo de recuperación del Comando Militar local.



El equipo realizó labores de reconocimiento y búsqueda en las tres provincias laosianas de Xiengkhuang, Vientiane y Xaysomboun, donde el personal vietnamita combatió y sacrificó sus vidas.



El 20 de mayo se celebrará una recepción, un homenaje y una ceremonia de sepelio en honor a los soldados fallecidos en el Cementerio de los Mártires de Nghi Loc, en la comuna de Dong Loc.



Para garantizar una preparación minuciosa del evento, el Comité Popular provincial instruyó a los organismos y unidades pertinentes para que revisen y finalicen todos los preparativos. Asimismo, solicitó a una coordinación estrecha con los socios laosianos en la recepción, los procedimientos de entrega, las consultas y la repatriación de los restos, de acuerdo con el plan aprobado.



El Departamento provincial de Relaciones Exteriores trabajará con el Comando Militar y los organismos relacionados para completar los trámites necesarios y asesorar a la administración provincial sobre el envío de una delegación a Laos para recibir los restos.



El Comando Militar también brindará apoyo logístico a las delegaciones de Xiengkhuang, Vientiane y Xaysomboun durante su visita a Nghe An. Al mismo tiempo, colaborará con las autoridades sanitarias y locales para recolectar muestras biológicas de los restos no identificados, con el fin de apoyar futuras labores de identificación.



En los últimos 40 años, gracias a la estrecha cooperación entre los comités especiales de trabajo de Vietnam y Laos, el Ministerio de Defensa, el Comando de la Región Militar 4, las autoridades de Nghe An y las tres provincias laosianas, se han repatriado los restos de más de 12.740 soldados voluntarios y expertos vietnamitas.



De estos, se han identificado los nombres y lugares de origen de 1.680 conjuntos de restos, y casi 940 han sido entregados a las autoridades y a sus familias para su sepultura en su tierra natal./.

VNA