Salud

Vietnam permanece libre de infección humana por virus Hanta

Vietnam no ha registrado ningún caso de infección humana por virus Hanta, pese a recientes reportes de un brote asociado a un crucero internacional, según informó el Departamento de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud.

Hoàng Phương Chi
El hantavirus es un grupo peligroso de virus que pueden causar enfermedades graves en los seres humanos. (Imagen ilustrativa de tienphong.vn)
El hantavirus es un grupo peligroso de virus que pueden causar enfermedades graves en los seres humanos. (Imagen ilustrativa de tienphong.vn)

Hanoi (VNA) Ante la información sobre un brote de casos asociados al virus Hanta en un crucero internacional, el Departamento de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud de Vietnam aseguró que, hasta la fecha, el país no ha registrado ningún caso de infección por este virus en humanos.

​Las autoridades sanitarias vietnamitas indicaron que continúan colaborando con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos para monitorear la situación, actualizar la información y orientar a las autoridades locales en la implementación de medidas adecuadas de prevención y control. Asimismo, instó a la población a adoptar medidas preventivas y a no alarmarse ante la evolución de la situación.

En un contexto donde los roedores siguen siendo comunes, el Ministerio de Salud recomienda a la población adoptar medidas preventivas: evitar el contacto directo con roedores o sus excrementos; ventilar adecuadamente los espacios al limpiar, usar guantes y mascarilla, y humedecer las superficies antes de limpiarlas para evitar la dispersión de polvo.

Asimismo, se aconseja lavarse las manos con jabón tras posibles exposiciones, sellar accesos por donde puedan ingresar roedores, almacenar correctamente los alimentos y gestionar los residuos a diario.

​Las personas que presenten síntomas sospechosos tras haber estado en contacto con roedores o en entornos de riesgo deben acudir a un centro de salud para recibir atención oportuna e informar sobre los factores epidemiológicos relevantes.

​Según el Departamento de Medicina Preventiva, citando datos de la OMS, a inicios de mayo de 2026 se detectó un grupo de casos graves de infecciones respiratorias agudas en un crucero internacional que viajaba desde Argentina a través del Atlántico Sur.

​Hasta el 4 de mayo, se habían identificado siete casos relacionados: dos confirmados de infección por virus Hanta y cinco sospechosos. De ellos, tres personas fallecieron, una se encuentra en estado crítico y tres presentan síntomas leves.

​El virus Hanta pertenece a un grupo de patógenos capaces de causar enfermedades graves en humanos, como el síndrome pulmonar por hantavirus o la fiebre hemorrágica con síndrome renal.

​La enfermedad puede progresar rápidamente y derivar en dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, hipotensión e incluso la muerte.

​Actualmente no existe un tratamiento específico; la atención médica se basa en el monitoreo, el soporte clínico y la intervención oportuna en cuidados intensivos.

​Se trata de una enfermedad infecciosa aguda que se transmite de roedores - principalmente ratas - a los humanos. El contagio ocurre por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados, o a través de las mucosas de los ojos, nariz y boca.

​Un aspecto relevante es que los excrementos secos pueden convertirse en partículas en suspensión durante la limpieza, lo que incrementa el riesgo de inhalación y contagio. La transmisión entre personas es muy rara, aunque se han registrado algunos casos.

​El período de incubación suele oscilar entre dos y cuatro semanas, pudiendo extenderse hasta ocho. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, mareos, dolores musculares, náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea. Posteriormente pueden aparecer tos, opresión en el pecho, dificultad para respirar y fatiga extrema./.

Hoàng Phương Chi
VNA
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