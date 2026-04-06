Tailandia logra sus primeras cirugías cardíacas robóticas en sistema público de salud

Bangkok (VNA) - El Hospital Rajavithi de Tailandia alcanzó hoy un hito histórico al completar con éxito las dos primeras cirugías cardíacas asistidas por robots en el sistema de salud pública del país, una iniciativa destinada a elevar los estándares médicos y ampliar el acceso a tratamientos especializados de alta complejidad.

Las intervenciones se realizaron a dos pacientes: uno con un defecto del tabique auricular congénito y otro con estenosis severa de la válvula mitral. Gracias a la precisión de la cirugía robótica, ambos procedimientos se desarrollaron sin complicaciones y permitieron que los pacientes fueran dados de alta en solo dos y cuatro días, respectivamente, acortando significativamente el tiempo de recuperación.

El director general del Departamento de Servicios Médicos de Tailandia, doctor Nutthapong Wongwiwat, subrayó que la promoción de la cirugía cardíaca y torácica asistida por robots forma parte de una política de servicios médicos de alto valor, concebida también como motor económico para posicionar a Tailandia como un hub médico regional.

Wongwiwat destacó que este logro es el primero de su tipo en el Ministerio de Salud Pública y un paso clave para reforzar el prestigio internacional del Hospital Rajavithi.

Tras el éxito de estos casos, se planea expandir gradualmente el acceso a la cirugía robótica, con el objetivo de mejorar la precisión de los tratamientos y reducir los riesgos de complicaciones para los pacientes en todo el país./.