Internacional

Tailandia logra sus primeras cirugías cardíacas robóticas en sistema público de salud

El Hospital Rajavithi marca un hito histórico al completar con éxito las primeras operaciones de corazón asistidas por robots en la red pública de Tailandia.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)
Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Bangkok (VNA) - El Hospital Rajavithi de Tailandia alcanzó hoy un hito histórico al completar con éxito las dos primeras cirugías cardíacas asistidas por robots en el sistema de salud pública del país, una iniciativa destinada a elevar los estándares médicos y ampliar el acceso a tratamientos especializados de alta complejidad.

Las intervenciones se realizaron a dos pacientes: uno con un defecto del tabique auricular congénito y otro con estenosis severa de la válvula mitral. Gracias a la precisión de la cirugía robótica, ambos procedimientos se desarrollaron sin complicaciones y permitieron que los pacientes fueran dados de alta en solo dos y cuatro días, respectivamente, acortando significativamente el tiempo de recuperación.

El director general del Departamento de Servicios Médicos de Tailandia, doctor Nutthapong Wongwiwat, subrayó que la promoción de la cirugía cardíaca y torácica asistida por robots forma parte de una política de servicios médicos de alto valor, concebida también como motor económico para posicionar a Tailandia como un hub médico regional.

Wongwiwat destacó que este logro es el primero de su tipo en el Ministerio de Salud Pública y un paso clave para reforzar el prestigio internacional del Hospital Rajavithi.

Tras el éxito de estos casos, se planea expandir gradualmente el acceso a la cirugía robótica, con el objetivo de mejorar la precisión de los tratamientos y reducir los riesgos de complicaciones para los pacientes en todo el país./.

VNA
#cirugía robótica #Tailandia #Hospital Rajavithi #salud pública #cardiología #tecnología médica #hub médico #medicina 2026 Tailandia
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

La 24ª reunión del Comité Conjunto de Cooperación ASEAN–Rusia. (Foto: VNA)

ASEAN y Rusia promueven la cooperación en múltiples ámbitos

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Rusia acordaron intensificar los intercambios comerciales y de inversión, aprovechando el potencial existente para ampliar la inversión en sectores estratégicos como la manufactura, la infraestructura y la alta tecnología.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Vietnam gana protagonismo en Consejo de Derechos Humanos

Vietnam reafirmó su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos durante el 61º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, con varias iniciativas y declaraciones conjuntas.

Un edificio colapsado en Bangkok, Tailandia, debido al impacto del terremoto en Myanmar el 28 de marzo de 2025. Foto: THX/VNA

Bangkok mejora su capacidad de respuesta ante desastres

La Administración Metropolitana de Bangkok (BMA) de Tailandia implementa una reforma integral de su infraestructura de seguridad, pasando de un enfoque reactivo a un modelo proactivo de gestión de desastres las 24 horas del día.