Internacional

Oriente Medio, nuevo foco de la estrategia siderúrgica de Indonesia

Indonesia busca reducir dependencia de China y expandir exportaciones de acero hacia Oriente Medio para fortalecer su industria.

Foto de ilustración. (Fuente: Internet)
Foto de ilustración. (Fuente: Internet)

Yakarta (VNA) - Indonesia está acelerando sus esfuerzos para reducir su dependencia del mercado chino en las exportaciones de acero, apostando por la diversificación de destinos y enfocándose especialmente en Oriente Medio como una región estratégica de crecimiento.

El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, destacó que la fuerte demanda procedente de China ha impulsado notablemente las exportaciones de acero indonesio en los últimos años. Sin embargo, advirtió que una excesiva dependencia de un único mercado podría exponer al sector siderúrgico a riesgos significativos en caso de volatilidad económica del país socio.

En este contexto, el Gobierno indonesio busca ampliar su presencia en nuevos mercados, particularmente en Oriente Medio, donde se proyecta un aumento sustancial de la demanda de acero debido al desarrollo de infraestructuras, proyectos industriales y refinerías de petróleo.

El ministro señaló que los países con industrias siderúrgicas poco desarrolladas representan también mercados potenciales para las exportaciones indonesias.

Según datos oficiales, China fue el principal destino de las exportaciones de acero de Indonesia en 2025, con un valor de 17.900 millones de dólares, seguido por Tailandia e India.

En un entorno global cada vez más competitivo, Indonesia impulsa la reestructuración de sus cadenas de suministro y la expansión de mercados internacionales con el objetivo de mitigar riesgos y fortalecer la competitividad de su industria siderúrgica./.

VNA
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