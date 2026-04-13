Internacional

ASEAN intensifica coordinación frente a la crisis en Oriente Medio

La ASEAN evaluó la crisis en Oriente Medio y acordó reforzar la cooperación energética, alimentaria y consular en una respuesta regional coordinada.

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Los ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebraron este lunes, en formato virtual, su segunda reunión especial para evaluar el deterioro de la situación en Oriente Medio y articular una respuesta coordinada del bloque.

Los jefes de la diplomacia expresaron su preocupación por los efectos del conflicto sobre la seguridad energética y alimentaria, así como por la protección de los ciudadanos de la ASEAN en la región. En este contexto, reafirmaron la necesidad de fortalecer la unidad, preservar el papel central del bloque y sostener una posición común ante la crisis.

La reunión acogió el alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, anunciado el 8 de abril de 2026, al considerar que podría contribuir a reducir las tensiones y abrir espacio a una salida diplomática. Los ministros reiteraron además el compromiso con la solución pacífica de controversias, el respeto a la soberanía y la integridad territorial, y el cumplimiento del derecho internacional. Asimismo, destacaron la importancia de garantizar la seguridad y la libertad de la navegación marítima y aérea, en particular en el estrecho de Ormuz.

Ante el impacto del conflicto, los países coincidieron en reforzar la resiliencia económica y energética, mediante el aprovechamiento de mecanismos existentes como el Acuerdo Marco sobre Seguridad Petrolera (APSA), la Red Eléctrica de la ASEAN (APG) y el Gasoducto Trans-ASEAN (TAGP). También subrayaron la prioridad de la protección consular, con el compromiso de coordinar acciones de apoyo en situaciones de emergencia.

vnanet-4b3v9004.jpg
El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung (Fuente: VNA)

Durante la sesión, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, advirtió de las amplias repercusiones del conflicto y planteó la necesidad de ajustar las estrategias regionales hacia una ASEAN más resiliente y sostenible. Insistió en reforzar la cohesión del bloque, acelerar los proyectos de interconexión energética, mejorar la coordinación intersectorial y elevar la capacidad de anticipación ante crisis complejas. Asimismo, propuso vincular de forma más estrecha la seguridad energética y alimentaria.

Entre las iniciativas, Vietnam sugirió ampliar el alcance de la Reserva de Arroz de Emergencia ASEAN+3 (APTERR) a otros bienes esenciales e insumos agrícolas, además de fortalecer la cooperación con socios para reducir riesgos en las cadenas de suministro y garantizar la protección social de los sectores más vulnerables.

Los países valoraron positivamente estas propuestas y acordaron avanzar en una Declaración de los Líderes de la ASEAN sobre una respuesta unificada a la crisis, que será presentada en la 48ª Cumbre del bloque en mayo de 2026.

Al cierre de la reunión, Filipinas, como presidente de la ASEAN en 2026, emitió la Declaración de la Presidencia, que recoge medidas para reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro, la seguridad energética y alimentaria, así como los mecanismos de respuesta ante crisis futuras.

Ese mismo día, los ministros difundieron una declaración sobre la situación en Oriente Medio, en la que acogieron el alto el fuego y llamaron a las partes a actuar con moderación, impulsar el diálogo y resolver las disputas por vías pacíficas. El documento también subraya la necesidad de garantizar la seguridad de la navegación y la aviación, mantener el flujo en el estrecho de Ormuz y proteger a la población civil, las infraestructuras civiles y al personal humanitario y de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas./.

VNA
#ASEAN #seguridad energética #Le Hoai Trung #Medio Oriente
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang. (Foto: VNA)

Vietnam saluda el acuerdo de alto el fuego entre EE. UU. e Irán

Vietnam celebró el acuerdo de alto el fuego alcanzado el 7 de abril entre Estados Unidos e Irán, al considerarlo un paso importante para reducir las tensiones y avanzar hacia el restablecimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad y la tranquilidad en Oriente Medio, afirmó hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang.

Ver más

Suos Yara, primer jefe adjunto de la Comisión de Asuntos Exteriores y portavoz del Partido Popular de Camboya, en la entrevista. (Fuente: VNA)

Camboya valora visita de dirigente partidista vietnamita por impacto bilateral

La visita oficial a Camboya del miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, reviste una profunda importancia diplomática y política, que fortalece aún más la confianza política y el entendimiento mutuo, en beneficio de los Partidos, Estados y pueblos de ambos países.