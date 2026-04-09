Camboya valora visita de dirigente partidista vietnamita por impacto bilateral

Phnom Penh (VNA) La visita oficial a Camboya del miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, reviste una profunda importancia diplomática y política, que fortalece aún más la confianza política y el entendimiento mutuo, en beneficio de los Partidos, Estados y pueblos de ambos países.



Tal afirmación la dio a conocer Suos Yara, primer jefe adjunto de la Comisión de Asuntos Exteriores y portavoz del Partido Popular de Camboya (CPP), durante una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en esta capital.



El viaje demuestra el respeto mutuo entre los altos dirigentes de las naciones tanto a nivel partidista como estatal, y da continuidad a la implementación de los acuerdos alcanzados en la Cumbre entre los líderes de ambos Partidos el pasado mes de febrero, identificando el período 2025 y 2027 como una etapa de cooperación amplia y bien orientada entre las partes, reiteró.



Además, conlleva un significado cultural y transmite mensajes que contribuyen a promover la amistad tradicional, la estrecha relación y el entendimiento mutuo entre ambas naciones indochinas, enfatizó.



La elección de Camboya y Laos para las primeras visitas al extranjero de Tran Cam Tu, refleja la importancia que otorga Hanoi a esas naciones hermanas, apuntó.



De acuerdo con Suos Yara, Camboya siempre ha considerado a Vietnam un buen y sincero vecino, y los países se han apoyado mutuamente en los últimos años.



Al referirse al 60 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales en 2027, el funcionario aseguró que se trata de un acontecimiento de gran significado que reafirma el fortalecimiento de los vínculos bilaterales.



Resulta necesario encontrar maneras de mantenerse al día con los avances mundiales, coordinar el trabajo en todos los niveles, desde el nivel central hasta el local, así como las provincias fronterizas, y desarrollar aún más la ya buena relación, exhortó.



En la ocasión, felicitó a Vietnam por la exitosa celebración el 15 de marzo de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares en todos los niveles para el período 2026-2031./.

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