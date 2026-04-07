Vietnam y Camboya apuntan a un avance integral en relaciones bilaterales

Phnom Penh (VNA) –La próxima visita oficial a Camboya del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, se espera que contribuya a consolidar aún más la confianza política e impulsar una cooperación sustantiva entre ambos países, afirmó el embajador vietnamita en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu.

En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Phnom Penh en vísperas de la visita, prevista para el 10 de abril, el diplomático señaló que la solidaridad entre ambos Partidos y países, forjada sobre la base de la visión y determinación compartidas de sus líderes, constituye un fundamento sólido para confiar en un avance más integral, eficaz y sustantivo en la cooperación bilateral en el nuevo contexto.

Según el funcionario, la visita tiene lugar en medio de una evolución compleja e impredecible en la región y el mundo, mientras que las relaciones bilaterales continúan fortaleciéndose y profundizándose de manera más sustantiva y efectiva.

Describió el viaje como particularmente significativo, ya que marca la primera visita al extranjero de Cam Tu en su calidad de dirigente clave del Partido y del Estado tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y la consolidación del liderazgo del país. Esto, subrayó, demuestra la prioridad constante de Vietnam en fortalecer y promover su amistad tradicional y cooperación con Camboya.

La visita también coincide con la proximidad del Año Nuevo tradicional de Camboya, ocasión en la que se prevé que el alto dirigente transmita los saludos de Año Nuevo de los líderes del Partido y del Estado de Vietnam a los dirigentes y al pueblo camboyano.

Uno de los principales objetivos de la visita será revisar e impulsar la implementación de los acuerdos alcanzados por los líderes de ambos Partidos y Estados durante su reunión de alto nivel en Phnom Penh en febrero, celebrada con motivo de la visita de Estado a Camboya del secretario general del Partido, To Lam.

Se prevé que el dirigente vietnamita mantenga conversaciones y reuniones con dirigentes del Partido Popular de Camboya, el Senado, la Asamblea Nacional y el Gobierno camboyano, además de participar en otras actividades importantes.

Al reflexionar sobre casi seis décadas de relaciones diplomáticas, establecidas el 24 de junio de 1967, Minh Vu destacó la duradera solidaridad entre ambas naciones, forjada mediante el apoyo mutuo en tiempos difíciles.

Señaló que los líderes camboyanos han expresado reiteradamente su gratitud a los soldados voluntarios vietnamitas por ayudar al país a superar el genocidio del Khmer Rojo, mientras que los líderes vietnamitas han reconocido el valioso apoyo y sacrificio del pueblo camboyano durante la lucha de Vietnam por la liberación del sur y la reunificación nacional.

Durante los últimos 59 años, la relación se ha fortalecido continuamente bajo el principio rector de “buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo”, aportando beneficios tangibles a los pueblos de ambos países. Los lazos políticos y diplomáticos siguen siendo la piedra angular, con intercambios regulares a todos los niveles y mecanismos eficaces de cooperación bilateral en diversos canales.

En particular, el mecanismo anual de reuniones de alto nivel entre el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y el Comité Permanente del Comité Central del Partido Popular de Camboya se ha convertido en un sello distintivo de la cooperación bilateral, contribuyendo a reforzar la confianza política y a alinear las orientaciones de cooperación a largo plazo entre ambos países.

Las dos partes también han mantenido una estrecha coordinación en foros regionales e internacionales, así como en mecanismos trilaterales con Vietnam, Laos y Camboya, demostrando su consenso y responsabilidad compartida en el mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo.

Según el diplomático, la cooperación en defensa y seguridad sigue siendo un pilar clave de la relación. Ambos países mantienen el compromiso de no permitir que fuerzas hostiles utilicen el territorio de uno para socavar la seguridad e intereses del otro. Esta cooperación ha desempeñado un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad política, la seguridad fronteriza y la lucha eficaz contra delitos transnacionales como el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas.

Sobre la base de tratados y acuerdos alcanzados por los altos dirigentes de ambos países, las agencias competentes, autoridades y comunidades fronterizas de ambas partes han trabajado para construir una frontera común de paz, amistad, cooperación y desarrollo. Ambas partes han firmado dos documentos legales que reconocen la finalización de aproximadamente el 84% de la demarcación y colocación de hitos fronterizos terrestres, mientras continúan las negociaciones sobre los tramos restantes.

La cooperación económica, comercial y de inversión se ha convertido en un motor clave de las relaciones bilaterales, con un comercio que alcanzó un récord de 11,33 mil millones de dólares en 2025. Vietnam figura entre los principales inversores y socios comerciales de Camboya, sentando una base sólida para avanzar hacia el objetivo de 20 mil millones de dólares en comercio bilateral.

La educación y el desarrollo de recursos humanos siguen siendo prioridades estratégicas, junto con una creciente cooperación en formación profesional. En el ámbito de la salud, ambas partes mantienen una estrecha colaboración mediante asistencia médica, tratamientos transfronterizos y respuestas conjuntas ante epidemias y desastres naturales.

Los intercambios pueblo a pueblo continúan expandiéndose, con fuertes flujos turísticos y una activa cooperación entre localidades y jóvenes que contribuyen a reforzar los lazos a nivel de base y la amistad a largo plazo.

Vietnam fue la mayor fuente de turistas hacia Camboya en 2025, mientras que un número creciente de camboyanos visita el país vecino, añadió, destacando que las relaciones entre localidades, los intercambios juveniles y las organizaciones de amistad y de masas han contribuido a fortalecer sólidos vínculos sociales, creando una base firme para la amistad duradera entre ambas naciones.

Los estrechos vínculos y la coordinación entre ambos países contribuyen a fortalecer la solidaridad dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y constituyen un factor importante para promover la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.

Minh Vu subrayó que la diplomacia entre Partidos desempeña un papel central y orientador en la relación bilateral general. Los estrechos vínculos entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido Popular de Camboya constituyen una base política sólida y actúan como un “ancla estratégica” para la cooperación en todos los ámbitos.

Destacó que la fuerte confianza política entre ambos Partidos y países ha permitido abordar cuestiones pendientes con un espíritu de solidaridad, sinceridad y apoyo mutuo, al tiempo que se alinean visiones estratégicas que luego son implementadas por ministerios, sectores y localidades.

Dada la historia de casi 60 años de relaciones estrechas y el contexto global cada vez más complejo, el embajador subrayó que la solidaridad cultivada por generaciones de líderes y pueblos sigue siendo un activo invaluable que debe preservarse y promoverse.

Expresó su confianza en que, con una visión y determinación compartidas, Vietnam y Camboya están bien posicionados para lograr un avance más integral, sustantivo y eficaz en su cooperación en el futuro próximo./.