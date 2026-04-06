Líderes de Laos, China y Camboya felicitan a Tran Thanh Man por su reelección como titular legislativo

Hanoi (VNA)- Los dirigentes parlamentarios de Laos, China y Camboya enviaron mensajes y cartas de felicitaciones a Tran Thanh Man por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, durante el primer periodo de sesiones de la XVI legislatura.



El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Saysomphone Phomvihane, felicitó a Tran Thanh Man por ser reelegido presidente de la AN de Vietnam, hecho que refleja la confianza y la alta valoración del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam.



Manifestó su convicción de que, con su capacidad y amplia experiencia, Thanh Man liderará la Asamblea Nacional de Vietnam para cumplir eficazmente sus funciones, tareas y atribuciones legislativas, contribuyendo así de manera importante a la construcción y el desarrollo de un Vietnam cada vez más próspero y fuerte, así como a elevar su prestigio y posición en la región y en el ámbito internacional.



Asimismo, expresó su deseo de continuar cooperando estrechamente con Tran Thanh Man y la Asamblea Nacional de Vietnam para consolidar y promover la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la coheshión estratégica entre los dos Partidos, los dos Estados y los pueblos de Laos y Vietnam; al mismo tiempo, subrayó su expectativa de que las relaciones entre los dos órganos legislativos sigan profundizándose y dando frutos.



En su carta de felicitación, el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji, destacó que China y Vietnam son dos países vecinos socialistas amistosos, unidos por montañas y ríos. Señaló que, en los últimos años, las relaciones bilaterales han seguido profundizándose, en particular la cooperación y los intercambios cada vez más estrechos entre la Asamblea Popular Nacional de China y la Asamblea Nacional de Vietnam.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, habla en una sesión del Parlamento. Foto: VNA.





Zhao Leji afirmó su disposición a trabajar junto con Thanh Man para implementar las percepciones estratégicas alcanzadas por los máximos dirigentes de ambos Partidos y países; fortalecer la cooperación entre los órganos legislativos de ambas naciones, contribuir a la construcción del Estado de derecho socialista en cada país y promover la construcción de una Comunidad de futuro compartido China–Vietnam con significado estratégico.



Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Khuon Sudary, felicitó a Thanh Man por su reelección como titular legislativo de Vietnam, expresando su confianza en que, bajo su destacado liderazgo, la Asamblea Nacional de Vietnam alcanzará nuevos logros y sentará bases sólidas para el objetivo de convertir a Vietnam en un país de ingresos altos para 2045.



También manifestó su deseo de continuar cooperando estrechamente con Thanh Man para seguir fortaleciendo las buenas relaciones de vecindad, la amistad tradicional, la cooperación integral, sostenible y duradera entre ambos países, promoviendo una cooperación centrada en las personas y en beneficio común de ambos países y sus pueblos./.