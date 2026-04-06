Biografía del presidente de Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura

Hanoi (VNA)- El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XV legislatura, Tran Thanh Man, fue reelegido hoy titular del órgano legislativo de la XVI legislatura.



A continuación, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) brinda la biografía resumida de Tran Thanh Man:



- Miembro del Buró Político, Secretario del Comité del Partido en la Asamblea Nacional, Presidente del Consejo Electoral Nacional.

- Miembro suplente del Comité Central del Partido del X mandato; miembro del Comité Central del Partido de los mandatos XI, XII, XIII y XIV; secretario del Comité Central del Partido del XII mandato; miembro del Buró Político de los mandatos XIII y XIV.

- Doctor en Economía, licenciado en política

- Diputado de la Asamblea Nacional de las legislaturas XIII, XIV, XV, y XVI.

- Diputado de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, de la Delegación de diputados de Ciudad Ho Chi Minh.



Tran Thanh Man nació el 12 de agosto de 1962 en la comuna de Thanh Xuan, ciudad de Can Tho. Actualmente, reside en el número 53, calle Phan Dinh Phung, barrio de Ba Dinh, Hanoi.



TRAYECTORIA



- De julio de 1979 a diciembre de 1987: Trabajó en la Unión de Jóvenes Comunistas de Ho Chi Minh (UJCHCM) del distrito de Chau Thanh, provincia de Hau Giang. Desempeñó los cargos: Oficial de la Junta Escolar; jefe de la Oficina de UJCHCM del distrito de Chau Thanh, miembro de la Junta Ejecutiva; subsecretario permanente, miembro del Comité del Partido, secretario de la UJCHCM; miembro del Consejo Popular del distrito de Chau Thanh. Fue admitido en el Partido Comunista de Vietnam el 25 de agosto de 1982 (como miembro provisional) y pasó a ser miembro pleno el 25 de agosto de 1983.



- De enero de 1988 a diciembre de 2010: Trabajó en la UJCHCM y el Comité Popular de la provincia. Desempeñó los cargos: miembro del Buró Ejecutivo de la UJCHCM, subsecretario de la UJCHCM de la provincia de Hau Giang, luego subsecretario y secretario de la UJCHCM de la provincia de Can Tho; secretario del Comité partidista de la Oficina del Comité Popular de la provincia de Can Tho; miembro del Comité del Partido, miembro del Comité de Asuntos partidistas, vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Can Tho; miembro del Buró Ejecutivo, secretario del Comité partidista del distrito de Binh Thuy, diputado al Consejo Popular de la ciudad de Can Tho para el período 2004-2009; subsecretario del Comité partidista, presidente del Comité Popular de la ciudad de Can Tho, miembro suplente del Comité Central del Partido del X mandato.



- De enero de 2011 a abril de 2021: Miembro del Comité Central del Partido de los mandatos XI, XII y XIII; secretario del Comité partidista municipal; subsecretario del Comité de Asuntos Partidistas; vicepresidente - secretario general, presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV); miembro del Comité Directivo Central para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción; secretario del Comité Central del Partido del XII mandato, miembro del Buró Político del XIII mandato, vicepresidente de la Asamblea Nacional; diputado de la Asamblea Nacional de las legislaturas XIII y XIV, de la Delegación de diputados de Can Tho.



- De mayo de 2021 a mayo de 2024: Miembro del Buró Político, vicesecretario del Comité de Asuntos Partidistas del Parlamento, vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional de las XIV y XV Legislaturas, vicepresidente del Consejo Electoral Nacional, encargado de dirigir el Comité Permanente y la Asamblea Nacional; presidente de la Organización de Parlamentarios de Amistad de Vietnam y del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam – Laos; diputado de la Asamblea Nacional de la XV legislatura de la provincia de Hau Giang, ahora ciudad de Can Tho.



- De mayo de 2024 al 22 de enero de 2026: Miembro del Buró Político, secretario del Comité de Asuntos Partidistas de la Asamblea Nacional, secretario del Comité del Partido de la Asamblea Nacional, presidente del Parlamento de la XV legislatura, presidente del Consejo Electoral Nacional.



- Del 23 de enero de 2026 hasta la fecha: Miembro del Buró Político del XIV mandato, secretario del Comité del Partido de la Asamblea Nacional, presidente del Parlamento de la XV legislatura, presidente del Consejo Electoral Nacional.



Por sus contribuciones, Tran Thanh Man fue condecorado con la Orden de Trabajo de primera (2010, 2017), segunda y tercera categorías; Orden de Protección de la Patria de tercera clase; Certificados de Mérito del Primer Ministro, del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, y del Comité Permanente de la Asamblea Nacional. /.

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