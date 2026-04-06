Parlamento de Vietnam de XVI legislatura alcanza récord de legisladores a tiempo completo

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura contará con un 40% de diputados dedicados exclusivamente a la función legislativa, la proporción más alta en la historia del Parlamento, según el informe de balance de las elecciones generales para el mandato 2026-2031 presentado hoy durante la sesión inaugural del primer período de sesiones del órgano legislativo.



El reporte, presentado por la vicepresidenta del Parlamento y miembro del Consejo Electoral Nacional, Nguyen Thi Thanh, calificó los recientes comicios como los de mayor escala hasta la fecha, con la participación de más de 76 millones de votantes en 72 mil colegios electorales.



La votación registró una asistencia récord del 99,70%, destacando provincias como Vinh Long (Sur), Lao Cai (Norte) y la ciudad de Hue (Centro), donde la concurrencia superó el 99,99%. Incluso en grandes urbes con alta movilidad demográfica como Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, la participación superó el 99%, evidenciando un alto nivel de conciencia política y consenso social.

La vicepresidenta del Parlamento y miembro del Consejo Electoral Nacional, Nguyen Thi Thanh. (Foto: VNA)

De los 863 candidatos que se postularon, los electores eligieron a los 500 diputados que integraran la XVI legislatura. Entre los resultados, 214 fueron propuestos por organismos centrales y 286 por instancias locales.

La nueva Asamblea Nacional refleja avances significativos en representatividad y profesionalismo: 150 mujeres (30%), 76 representantes de minorías étnicas (15,2%) –incluyendo por primera vez a un miembro de la etnia O Du– y 18 legisladores no pertenecientes al Partido Comunista de Vietnam (PCV). Además, un 83,6% de los diputados cuentan con estudios de posgrado, destacando el nivel académico del cuerpo legislativo.



El éxito de los comicios se atribuye al liderazgo del Buró Político y el Secretariado, bajo la dirección del secretario general del PCV, To Lam, así como a la coordinación entre el Gobierno, el Frente de la Patria y las autoridades locales.



El proceso electoral se desarrolló bajo principios de democracia, transparencia y estricto cumplimiento de la ley, desde la selección de candidatos hasta el conteo de votos. Este marco jurídico y político sólido sienta las bases para el funcionamiento del Parlamento y los Consejos Populares durante el nuevo quinquenio.



A partir de esta experiencia, el Consejo Electoral Nacional recomendó a la Asamblea Nacional perfeccionar la Ley de Elecciones a Diputados y miembros de Consejos Populares, con énfasis en la resolución de quejas y la optimización de los censos electorales. También sugirió ajustar la Ley de Organización del Gobierno Local para adecuar el número de delegados a las particularidades de cada territorio tras los procesos de reordenamiento administrativo.



Además, el Consejo confirmó la validez de los 500 diputados electos. Tras un riguroso proceso de verificación de credenciales y la resolución de consultas menores, se emitió la Resolución No. 238/NQ-HDBCQG, ratificando formalmente la plena capacidad legal de todos los parlamentarios para iniciar sus funciones en la XVI legislatura. Este paso garantiza que el nuevo órgano legislativo comience su labor con total legitimidad y transparencia ante la nación./.