Presidente del Parlamento llama a anticiparse en la construcción institucional

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, llamó hoy a reforzar la calidad del trabajo legislativo y a consolidar el sistema jurídico para que el Parlamento continúe “yendo un paso adelante en la construcción institucional”, durante la inauguración del primer período de sesiones de la XVI legislatura del órgano legislativo.



La sesión inaugural se celebró solemnemente en Hanoi con la presencia de los principales dirigentes del país, entre ellos el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam; el presidente de la República, Luong Cuong; y el primer ministro, Pham Minh Chinh, además de otros altos funcionarios y exmandatarios. Antes del inicio de la sesión, la delegación de dirigentes y diputados rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo y depositó ofrendas florales en el Monumento a los Héroes y Mártires.



En su intervención, Tran Thanh Man destacó que las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y a los Consejos Populares para el mandato 2026-2031 concluyeron con éxito, reflejo de una cuidadosa preparación y del amplio respaldo del electorado en todo el país. Según afirmó, este resultado, junto con el éxito del XIV Congreso del Partido, reafirma la confianza del pueblo en el Partido y el Estado y contribuye a elevar la imagen y el prestigio de Vietnam en el ámbito internacional.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, en la sesión inaugural del primer período de sesiones de la XVI legislatura del órgano legislativo. (Foto: VNA)



El titular del Legislativo instó a la nueva legislatura a continuar renovando el pensamiento legislativo y a impulsar la aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en las actividades parlamentarias, con el fin de eliminar obstáculos institucionales y liberar recursos para el desarrollo.

Destacó que, tras casi cuatro décadas de la política de Doi moi (Renovación), Vietnam ha alcanzado importantes logros económicos, con un Producto Interno Bruto estimado en 514 mil millones de dólares, situándose como la economía número 32 del mundo.

Con un crecimiento promedio del 6,2% en el último quinquenio y un aumento del 8,02% en 2025, el país exige ahora que el órgano legislativo asuma una mentalidad de gestión moderna y una visión de largo plazo.

Asimismo, Tran Thanh Man exhortó a los nuevos diputados a ser representantes ejemplares en sabiduría, valentía política y ética, y a garantizar que las leyes no solo sean correctas en su redacción, sino también efectivas en la vida cotidiana, al servicio de los intereses supremos de la nación.

Durante este primer período de sesiones, la Asamblea Nacional se centrará en la consideración de la estructura organizativa del aparato estatal y en la elección y ratificación de los altos cargos para todo el mandato, considerado uno de los contenidos centrales por su impacto directo en la eficiencia del sistema gubernamental.



Los legisladores también examinarán los informes sobre la situación socioeconómica y el presupuesto estatal de 2025 y de los primeros meses de 2026, con el objetivo de proponer soluciones frente a la volatilidad del entorno internacional y los conflictos regionales, en aras de cumplir las metas de desarrollo del período 2026-2030.



La agenda legislativa contempla además la aprobación de ocho leyes y diversas resoluciones, así como la definición del programa de supervisión parlamentaria para 2027.



El Parlamento evaluará igualmente los planes quinquenales de finanzas nacionales, inversión pública a mediano plazo y gestión de la deuda pública, vinculados a la meta de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos.



Con una duración prevista de 11 días laborales divididos en dos etapas, este período de sesiones inaugural busca continuar y potenciar los logros de las legislaturas anteriores, incorporando ciencia, tecnología e inteligencia artificial para avanzar hacia la construcción de un parlamento digital capaz de responder a las exigencias de la nueva etapa de desarrollo nacional./.