Amplia cobertura internacional a elección de cargos clave en Vietnam

Hanoi (VNA) – Medios regionales e internacionales dieron una amplia cobertura a la elección de cargos clave del Estado y el Gobierno por parte de la Asamblea Nacional de Vietnam en el primer período de sesiones de su XVI legislatura.



La Agencia de Noticias Xinhua, la Televisión Central de China (CCTV) y Global Times informaron el 7 de abril que el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, fue elegido presidente del país para el período 2026-2031 con el apoyo unánime de los 495 diputados presentes.



Xinhua citó el discurso inaugural del presidente To Lam, en el que afirmó que sus principales prioridades serán mantener un entorno pacífico y estable, promover un desarrollo nacional rápido y sostenible, mejorar todos los aspectos de la vida de la población y garantizar que los ciudadanos se beneficien plenamente de los logros del desarrollo. También subrayó la proyección de Vietnam de contribuir en mayor medida a la paz, la estabilidad, el desarrollo y el progreso tanto a nivel regional como global.



El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de China, Xi Jinping, envió un mensaje de felicitación a To Lam, destacando la importancia de construir una “comunidad de futuro compartido” entre China y Vietnam.



Señaló que las relaciones bilaterales han logrado avances significativos en los últimos años y expresó su disposición a trabajar estrechamente con su homólogo vietnamita para impulsar el desarrollo nacional, fortalecer los lazos bilaterales y contribuir positivamente a la estabilidad regional y mundial.



Ese mismo día, el primer ministro chino Li Qiang también felicitó a Le Minh Hung por su elección como jefe de Gobierno de Vietnam. Manifestó el deseo de acelerar el desarrollo de un marco de cooperación mutuamente beneficioso, basado en el consenso de alto nivel entre ambos partidos y países, contribuyendo al desarrollo estratégico de las relaciones bilaterales.



Al informar sobre el acontecimiento, la agencia rusa RIA Novosti comunicó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, también envió felicitaciones al secretario general del Partido y presidente To Lam. En su mensaje, acogió con satisfacción la decisión y sostuvo su confianza en que el nuevo cargo del líder vietnamita fortalecerá aún más la asociación estratégica entre Moscú y Hanoi.



Putin ratificó la disposición de Rusia a mantener el diálogo y una estrecha cooperación con Vietnam en asuntos regionales e internacionales, así como a promover proyectos conjuntos en los ámbitos económico, comercial y cultural en beneficio mutuo.



Los medios de comunicación de Singapur también informaron sobre la decisión de la Asamblea Nacional vietnamita de elegir a To Lam como presidente para el próximo mandato de cinco años. The Straits Times y Channel NewsAsia describieron la decisión como un desarrollo significativo en la estructura de liderazgo de Vietnam. Analistas citados por estos medios sugirieron que la consolidación de funciones mejorará la capacidad de Vietnam para aplicar políticas de desarrollo económico, elevar el nivel de vida y mantener la estabilidad política, al tiempo que continuará con una política exterior equilibrada y profundizará la integración económica internacional.



Los medios tailandeses, incluido Nation Thailand, describieron la elección como un hito importante en la estructura de liderazgo de Vietnam. Indicaron que esta integración podría mejorar la eficiencia administrativa, acelerar la formulación de políticas y crear condiciones favorables para el crecimiento económico, la inversión extranjera y la estabilidad social.



Los informes también destacaron el compromiso del secretario general y presidente To Lam de avanzar hacia una economía de alta tecnología impulsada por la innovación, manteniendo al mismo tiempo una política exterior equilibrada y fortaleciendo las asociaciones internacionales.



Desde Japón, Nikkei informó sobre el doble papel del líder vietnamita, señalando que su nuevo mandato priorizará el crecimiento económico, la reforma de políticas, la mejora de la eficiencia de la gobernanza y grandes proyectos de desarrollo de infraestructuras.



Por su parte, la plataforma india Devdiscourse evaluó que la decisión de la Asamblea Nacional posiciona a Vietnam para un desarrollo sostenible, con énfasis en la paz, la estabilidad y la reforma socioeconómica. También destacó el giro del país hacia una economía dinámica orientada al mercado, una mayor eficiencia del sector privado, la mejora de la calidad de las infraestructuras y un crecimiento sostenido y estable.



Bajo el liderazgo de To Lam, se espera que Vietnam mantenga una política exterior equilibrada, refuerce su posición regional y acelere el desarrollo económico, mejorando así el nivel de vida y creando nuevas oportunidades para los inversores internacionales, apuntó el medio./.

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