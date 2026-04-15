Titular del Legislativo de Vietnam se reúne con presidente de Cámara de Diputados de Italia

Milán (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo el 14 de abril (ahora local) una reunión con el titular de la Cámara de Diputados de Italia, Lorenzo Fontana, en el marco de su visita oficial al país europeo.



En el encuentro, el dirigente anfitrión extendió felicitaciones al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y a los principales líderes de la nación indochina recién elegidos.



Destacó que Italia fue uno de los primeros países europeos en establecer vínculos diplomáticos con Vietnam, y reafirmó su deseo de fortalecer aún más las relaciones de Asociación Estratégica entre ambos países.



Thanh Man, por su parte, expresó su satisfacción por el desarrollo de la relación de amistad tradicional tras más de 50 años de relaciones diplomáticas y más de 10 años de Asociación Estratégica.



Subrayó que ambos países tienen un gran potencial y espacio para continuar desarrollando su cooperación, no solo en áreas tradicionales como economía, comercio, inversión y educación, sino también en sectores clave de Italia como moda, economía digital, economía verde y energía.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, el titular de la Cámara de Diputados de Italia, Lorenzo Fontana, y delegados. (Fuente: VNA)





Además, enfatizó que la ruta aérea directa Hanoi - Milán contribuirá a fortalecer los intercambios entre los pueblos y promover la cultura y el turismo de ambos países.



En esta ocasión, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam solicitó a Italia continuar prestando atención y creando un marco legal favorable para la comunidad vietnamita que reside, estudia y trabaja en Italia.



Sobre las direcciones para mejorar las relaciones bilaterales, el dirigente vietnamita propuso que ambos parlamentos continúen reforzando la confianza política a través del fomento de los intercambios de delegaciones de los niveles, especialmente a nivel de liderazgo parlamentario, comisiones y grupos de amistad parlamentarios.



Sugirió que ambas partes intensifiquen el intercambio de experiencias legislativas y supervisión para mejorar el marco legal y fortalecer el papel de los parlamentos en la implementación de acuerdos bilaterales y compromisos de alto nivel.



Además, subrayó la necesidad de vincular la diplomacia parlamentaria con una cooperación sustantiva, promoviendo los lazos entre las localidades y coordinando estrechamente en organizaciones internacionales y regionales.



Ambos líderes confirmaron su determinación de profundizar y promover las relaciones Vietnam-Italia a través de canales bilaterales y multilaterales.



Thanh Man ratificó el compromiso de Vietnam de actuar como un puente sólido para promover las relaciones entre el Parlamento de Italia y la Asamblea Interparlamentaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (AIPA) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Por su parte, Lorenzo Fontana manifestó su apoyo activo para impulsar la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam-UE (EVIPA) por parte de los países miembros de la Unión Europea (UE), y también abogó por que la Comisión Europea (CE) levante la "tarjeta amarilla" sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) de los productos pesqueros exportados por Vietnam.



En vista de la situación internacional y regional compleja, ambas partes coincidieron en la necesidad de continuar promoviendo el diálogo, fortalecer la confianza política, respetar el derecho internacional y apoyar firmemente el multilateralismo.



En esta ocasión, Thanh Man extendió una invitación a Lorenzo Fontana para realizar una visita oficial a Vietnam. El presidente de la Cámara de Diputados de Italia aceptó con agrado la invitación y expresó su deseo de realizar la visita en el futuro cercano./.