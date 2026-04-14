Presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam se reúne con comunidad de connacionales en Italia

Roma (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa, Nguyen Thi Thanh Nga, se reunieron hoy con el personal de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad de connacionales en Italia, en el marco de su visita oficial a este país.

Al informar a la comunidad sobre los recientes avances de Vietnam, el titular del Legislativo señaló que, pese a las dificultades y desafíos, el país obtuvo resultados destacados en numerosos sectores durante 2025. Se mantuvo la estabilidad macroeconómica, se garantizó el bienestar social, se salvaguardaron la defensa y la seguridad nacionales, y la posición y el prestigio de Vietnam en la arena internacional continuaron fortaleciéndose, creando una base sólida para una nueva etapa de desarrollo.

Indicó que estos logros fueron posibles gracias al liderazgo del Partido, los esfuerzos de todo el sistema político y la unidad y el respaldo de los vietnamitas dentro y fuera del país, incluida la comunidad en Italia.

También compartió información sobre hitos importantes como la exitosa celebración del XIV Congreso Nacional del Partido, la elección de diputados para la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y los Consejos Populares del mandato 2026–2031, así como la reforma destinada a racionalizar la estructura organizativa del sistema político.

Desde finales de 2024, el Buró Político ha emitido una serie de resoluciones estratégicas que abarcan áreas clave como el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación, la integración internacional, la elaboración y aplicación de leyes, el desarrollo de los sectores privado y estatal, la energía y la infraestructura, la educación y formación, la salud pública y el desarrollo cultural.

Reafirmó que el Partido y el Estado sitúan de manera constante a las personas en el centro del desarrollo, subrayando que los vietnamitas en el extranjero constituyen una parte inseparable de la nación y un recurso importante para el crecimiento nacional.

Vietnam también se esfuerza por construir un ecosistema nacional de innovación, promover las actividades de emprendimiento y desarrollar centros de investigación y formación de recursos humanos de alta calidad. En este proceso, los vietnamitas en el exterior, incluidos los residentes en Italia, representan una valiosa fuente de conocimientos, experiencia y conexiones internacionales.

El dirigente alentó a los estudiantes vietnamitas en Italia a continuar estudiando e investigando con dedicación para contribuir al desarrollo del país en el futuro.

Asimismo, exhortó a la comunidad vietnamita a cumplir las leyes locales, preservar el idioma vietnamita y mantener la identidad cultural nacional. Instó también a la Embajada de Vietnam en Italia a seguir fortaleciendo la protección consular y las actividades de apoyo comunitario, para que los vietnamitas en Italia puedan vivir y trabajar con tranquilidad sin perder el vínculo con su patria.

Delegados participantes en el encuentro (Foto: VNA)

Según la embajadora de Vietnam en Italia, Nguyen Phuong Anh, la comunidad vietnamita en ese país cuenta actualmente con unas 5.500 personas distribuidas por todo el territorio, principalmente en las regiones norte y central. Su vida es en general estable y se integran gradualmente en la sociedad local. La comunidad incluye además a unos 2.000 estudiantes matriculados en universidades e instituciones de formación italianas. Asimismo, alrededor de 500 miembros del clero y fieles católicos cursan estudios en instituciones educativas del Vaticano, lo que constituye una característica distintiva de la comunidad vietnamita en Italia.

Representantes de la comunidad expresaron su agradecimiento por la visita, calificándola como una muestra de la atención cercana que el Partido, el Estado y la Asamblea Nacional prestan a los vietnamitas en el extranjero.

El profesor asociado y doctor Nguyen Thanh Phuong, docente e investigador en informática e inteligencia artificial (IA), elogió las recientes políticas adoptadas por la Asamblea Nacional de Vietnam en el ámbito de la IA, en particular la aprobación de la Ley de Inteligencia Artificial por la XV legislatura, que —según afirmó— abre nuevas oportunidades para que los intelectuales vietnamitas en el exterior contribuyan al desarrollo del país.

Por su parte, Pham Van Hong, presidente de la Cámara de Comercio Italia–Vietnam, afirmó que la visita del titular parlamentario contribuirá a profundizar la Asociación Estratégica entre Vietnam e Italia y a ampliar las oportunidades de cooperación en los ámbitos económico, comercial y de inversión, especialmente en sectores de fortaleza como la manufactura, la agricultura de alta calidad y la moda./.