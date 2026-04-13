Economía

Vietnam e Italia refuerzan cooperación económica en foro celebrado en Lombardía

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, participó en un foro en Italia para fortalecer la cooperación económica, comercial y tecnológica entre ambos países.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento (Fuente: VNA)

Roma (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, participó esta mañana (hora local) en un foro de políticas para promover la cooperación Vietnam–Italia, en el marco de su visita oficial al país europeo.

El evento reunió a autoridades, asociaciones empresariales y compañías de ambas naciones, con el objetivo de fortalecer los vínculos en comercio, inversión y tecnología. Delegados italianos destacaron que la visita constituye un hito en las relaciones bilaterales y una oportunidad para intensificar el diálogo político y la colaboración económica sobre la base de la confianza mutua.

En un contexto internacional marcado por la volatilidad económica y la reconfiguración de las cadenas de suministro, representantes de la región italiana de Lombardía subrayaron la necesidad de reforzar la cooperación entre socios estratégicos. Consideraron que Vietnam, con un crecimiento económico sostenido y una creciente integración global, ofrece amplias oportunidades para las empresas italianas.

Con más de 50 años de relaciones diplomáticas y más de una década de Asociación Estratégica, Italia se consolida como uno de los principales socios de Vietnam en Europa. La implementación del Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) ha contribuido a dinamizar los intercambios, mientras que Vietnam es visto como una puerta de acceso al mercado del Sudeste Asiático.

La región de Lombardía, motor industrial de Italia, desempeña un papel clave en los vínculos económicos con Vietnam. Varias empresas de esta zona operan ya en el país asiático en sectores como ingeniería mecánica, automatización, infraestructuras y energías renovables, contribuyendo tanto a la inversión como a la transferencia de tecnología.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, junto con el secretario de Estado de Lombardía, Raffaele Cattaneo, asisten al seminario. Foto: VNA.

Durante su intervención, Tran Thanh Man destacó que el foro refleja el avance hacia una cooperación más sustancial y eficaz entre ambos países. Subrayó que Vietnam ha registrado importantes logros tras casi cuatro décadas de reformas, con una economía que supera los 500.000 millones de dólares y se sitúa entre las más dinámicas de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El dirigente reafirmó la orientación de Vietnam hacia el desarrollo sostenible, la transformación digital y la economía verde, así como su objetivo de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos en 2045. En este contexto, consideró clave combinar los recursos internos con la cooperación internacional para impulsar el crecimiento.

Señaló que, pese a los avances, el potencial de cooperación bilateral sigue siendo amplio. Actualmente, Italia cuenta con 167 proyectos de inversión en Vietnam, con un capital superior a los 633 millones de dólares.

En ese sentido, instó a ambas partes a perfeccionar el marco jurídico, facilitar el comercio y la inversión y ampliar la colaboración en sectores estratégicos como manufactura, alta tecnología, energías renovables e infraestructuras. También abogó por fortalecer los vínculos entre empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y fomentar la innovación y la digitalización.

Asimismo, llamó a las empresas a avanzar en proyectos concretos bajo el enfoque de “conectar, firmar e implementar”, con objetivos claros y resultados medibles.

Reiteró el compromiso de la Asamblea Nacional de Vietnam de mejorar el entorno de inversión y acompañar al sector empresarial, con el fin de impulsar una cooperación bilateral más efectiva y sostenible.

Durante el foro, representantes empresariales de ambos países intercambiaron experiencias y propusieron medidas para ampliar la cooperación en la nueva etapa./.

VNA
#Tran Thanh Man #Italia #Lombardía
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