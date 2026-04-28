Ciudad Ho Chi Minh rinde tributo a héroes y mártires por aniversario de la reunificación

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido en Ciudad Ho Chi Minh, Tran Luu Quang, encabezó hoy una delegación local para rendir homenaje a las Madres Heroicas de Vietnam, así como a los héroes y mártires, en el Cementerio de Mártires de esta metrópolis sureña, con motivo del aniversario del Día de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril) y del Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo).



En un ambiente solemne, la delegación, integrada por representantes del Comité del Partido, el Consejo Popular, el Comité Popular y el Comité del Frente de la Patria de Vietnam en la ciudad, ofreció flores e incienso y guardó un minuto de silencio en memoria de quienes sacrificaron su vida por la independencia y la libertad de la Patria.



Los delegados expresaron su profunda gratitud y reafirmaron su determinación de continuar promoviendo las tradiciones revolucionarias, fortaleciendo la unidad y superando desafíos para cumplir las metas de desarrollo socioeconómico y construir una urbe más próspera, moderna y civilizada.



Las autoridades municipales guardan un minuto de silencio en honor a los inmensos sacrificios realizados por las heroicas madres y soldados vietnamitas. (Foto: VNA)



Posteriormente, la delegación rindió homenaje a generaciones de dirigentes y veteranos revolucionarios en el Cementerio de Ciudad Ho Chi Minh (Lac Canh), y ofreció flores e incienso en memoria de los presidentes Ho Chi Minh y Ton Duc Thang en sus respectivos museos.



Con motivo de esta conmemoración, líderes municipales, representantes de organismos, localidades y ciudadanos organizaron también diversas actividades de homenaje en sitios históricos revolucionarios de la región, entre ellos el Templo Conmemorativo de los Mártires de Ben Duoc, el Sitio Histórico Nacional Nga Ba Giong, el Cementerio de Hang Duong en Con Dao, y los cementerios de mártires de Cu Chi, Binh Duong y Ba Ria - Vung Tau.



El mismo día, numerosos ciudadanos provenientes tanto de la ciudad como de otras localidades acudieron a dichos lugares para ofrecer incienso y rendir tributo a las Madres Heroicas de Vietnam, así como a los héroes y mártires, en muestra de gratitud hacia las generaciones que se sacrificaron por la defensa y construcción de la nación./.